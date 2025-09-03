iPhone 17 series, i rumor sui prezzi dipingono uno scenario positivo

Manca ormai molto poco al lancio ufficiale della nuova linea iPhone 17 di Apple e, come al solito, cominciano a delinearsi i vari quadri che riguardano le svariate caratteristiche. Oltre a quelle tecniche, si parla tanto anche del possibile prezzo e a quanto pare lo scenario potrebbe essere meno grave di quanto qualcuno aveva previsto. L’aumento infatti, almeno secondo quanto trapelato in queste ore dovrebbe riguardare solo ed esclusivamente l’iPhone 17 Pro, che dovrebbe passare da 999 a 1.099 dollari. L’incremento sarebbe giustificato dall’eliminazione della versione da 128 GB: la nuova base di partenza sarà 256 GB, lo stesso taglio che oggi ha un prezzo equivalente su iPhone 16 Pro.

In sostanza, chi sceglierà il Pro pagherà di più rispetto agli anni precedenti per entrare nella linea, ma otterrà anche uno spazio di archiviazione superiore. Lo schema dei prezzi non cambia invece per chi si orienta sulle configurazioni equivalenti.

Prezzi invariati per gli altri modelli della linea iPhone 17

Secondo le previsioni di Chatterjee, il resto della gamma non dovrebbe subire modifiche di listino. Ecco il prospetto in base alle notizie dell’ultim’ora:

iPhone 17 base confermato a 799 dollari;

iPhone 17 Pro Max stabile a 1.199 dollari;

iPhone 17 Air, che sostituirà l’attuale Plus, previsto tra 899 e 949 dollari, quindi con una possibile variazione di appena 50 dollari rispetto al modello uscente.

Questa prospettiva è molto più rassicurante rispetto a quanto si temeva nei mesi scorsi, quando si parlava di un aumento generalizzato per tutta la lineup.

Un’attesa che guarda anche al mercato internazionale

Va ricordato che le cifre diffuse riguardano il mercato statunitense. In teoria, anche i listini europei e internazionali dovrebbero rimanere invariati, ma per una conferma definitiva bisognerà attendere l’evento del 9 settembre.

L’impressione, al momento, è che Apple punti a mantenere la serie iPhone 17 competitiva senza stravolgere gli equilibri di prezzo, limitando l’aumento al solo Pro per giustificarne l’upgrade di memoria. Una strategia che potrebbe rendere più agevole la transizione alla nuova gamma.