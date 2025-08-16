Apple: in arrivo un aumento dei prezzi con gli iPhone 17?

L’attesa per la presentazione degli iPhone 17 è già alta, e non soltanto per le novità di design o per l’arrivo di un modello del tutto inedito. Oltre al rinnovato comparto fotografico dei Pro e Pro Max e all’introduzione della variante Air, infatti, una delle indiscrezioni più discusse riguarda un aspetto meno entusiasmante. Si tratta di un possibile aumento dei prezzi. La voce, che ha iniziato a circolare con insistenza negli ultimi mesi, trova conferma nelle previsioni dell’analista Jeff Pu di GF Securities. Secondo le sue stime, Apple sarebbe pronta a rivedere verso l’alto i listini per tutta la gamma iPhone 17. Gli aumenti partirebbero dagli Stati Uniti, ma non è escluso che poi si estenderanno anche ad altri mercati.

Apple alza i prezzi dei suoi nuovi iPhone 17?

L’idea di un rincaro non è nuova. Già a maggio, il Wall Street Journal aveva parlato della possibilità di un incremento per la nuova generazione di iPhone. Alimentando così i timori degli appassionati. Ma qual è la ragione dietro tale scelta? La spiegazione di Pu punta il dito verso un fattore esterno: la politica commerciale dell’era Trump. Quest’ultima, infatti, ha imposto dazi più alti su molte importazioni dalla Cina. Tim Cook ha più volte ricordato che la maggior parte degli iPhone venduti negli Stati Uniti proviene ormai dall’India. Eppure, l’andamento incerto delle tariffe resta una variabile di rischio per i costi di produzione e distribuzione.

La conferma definitiva riguardo tali ipotesi non tarderà ad arrivare. Secondo le informazioni più recenti, Apple svelerà ufficialmente l’iPhone 17 il 9 settembre. In quell’occasione si capirà se alle novità estetiche e tecniche si accompagnerà anche un cambiamento riguardo il costo.

Ma quanto potrebbe pesare tale scelta sul portafoglio degli acquirenti? Le stime parlano di un incremento compreso tra i 50 e i 100 dollari per ogni modello. Apple, dal canto suo, potrebbe tentare di giustificare il prezzo maggiore con un miglioramento delle specifiche. Come l’aumento della memoria di base dell’iPhone 17 Pro da 128 GB a 256 GB.