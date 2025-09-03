WhatsApp testa una funzione per salvare subito gli sticker personalizzati

Gli utenti Android accolgono una nuova versione beta di WhatsApp, precisamente la numero 2.25.24.23, la quale questa volta porta un cambiamento dedicato agli adesivi o sticker che dir si voglia. Per quanto riguarda quelli personalizzati dunque ci sarà una gestione molto più intuitiva e facile, almeno secondo quanto riferito dalla fonte molto affidabile che anche in questo caso è WABetaInfo. Dopo aver creato un qualsiasi adesivo, gli utenti potranno salvarlo subito all’interno della loro raccolta, senza dover inviarlo per forza di cose prima all’interno di una chat. Sarà quindi una grande comodità per tutti gli utenti.

Un passo avanti rispetto al passato

La novità segue un percorso iniziato con la beta 2.24.6.5, quando fu aggiunto un editor interno per trasformare immagini in sticker o modificare quelli esistenti. Fino a oggi, però, la creazione di un nuovo adesivo comportava automaticamente l’invio nella conversazione attiva. L’utente non aveva la possibilità di fermarsi alla sola fase di editing, né di archiviare l’adesivo senza condividerlo.

Con la nuova versione, invece, al termine della modifica è possibile decidere se salvare lo sticker in un pacchetto già esistente o crearne uno nuovo in pochi secondi. Inoltre, l’adesivo può essere contrassegnato come preferito per un accesso più rapido, evitando di dover scorrere tutta la raccolta.

Una libreria più ordinata e personale

Questa opzione rappresenta un vantaggio concreto per chi ama collezionare adesivi e vuole mantenere la propria raccolta ben organizzata. La possibilità di archiviare direttamente gli sticker creati consente di costruire una vera e propria libreria su misura, pronta all’uso in qualsiasi momento, senza ricorrere ad applicazioni esterne.

Almeno per il momento, questa funzione risulta disponibile solo ed unicamente per alcuni utenti iscritti al programma beta in possesso dell’ultima versione di WhatsApp. Prossimamente però arriverà in maniera graduale un nuovo update che coinvolgerà più utenti tra gli sviluppatori, per poi arrivare all’aggiornamento in pianta stabile.