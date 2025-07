iPhone 17, il verde mela si mostra in video: ecco il nuovo look in anteprima

Il debutto della prossima generazione di iPhone si avvicina e, come da tradizione, i leak iniziano a rivelare sempre più dettagli. Stavolta al centro dell’attenzione c’è un video pubblicato dal noto leaker Majin Bu, che mostra quello che potrebbe essere un iPhone 17 in colorazione verde. Il dispositivo ritratto nella clip non è necessariamente un modello funzionante: potrebbe trattarsi di un dummy, un modellino realizzato a scopo illustrativo. Ma ciò che più interessa è la tonalità, definita come verde mela e ben diversa dal verde acqua dell’attuale generazione.

Tutti i colori attesi e un piccolo spostamento della mela

Secondo le indiscrezioni raccolte finora, iPhone 17 sarà disponibile in cinque colorazioni: oltre al verde mostrato nel video, ci saranno nero, blu, argento e un’inedita variante lavanda. Sembra che Apple voglia puntare su tinte più chiare e distintive, senza però abbandonare le tonalità classiche. Il video può essere visto a questo link.

Per quanto riguarda il design, non ci si aspetta cambiamenti evidenti nel modello base. Le forme dovrebbero ricalcare quelle già viste su iPhone 16, con il modulo fotografico a pillola verticale che ha sostituito il quadrato dagli angoli stondati. In compenso, Majin Bu rilancia un dettaglio interessante: la mela sul retro dovrebbe essere leggermente più in basso, almeno sui modelli Pro, confermando un piccolo ma significativo intervento sul bilanciamento estetico.

I modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, invece, dovrebbero ricevere novità più evidenti sul retro: il classico “tassello” introdotto con iPhone 11 Pro dovrebbe essere eliminato, lasciando spazio a una finitura unica che coprirà tutta la larghezza del dispositivo. Il posizionamento dei sensori fotografici, però, rimarrà invariato.

In attesa della presentazione ufficiale prevista per settembre, questo primo sguardo al verde mela aiuta a immaginare l’identità visiva della prossima gamma, che promette una maggiore attenzione al dettaglio cromatico più che a rivoluzioni di design. Non saranno troppi i cambiamenti soprattutto in questo caso, ma ne vedremo delle belle.