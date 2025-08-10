Su One UI 8 in arrivo una nuova attesa opzione?

Samsung, con il lancio di One UI 8, sembra voler rinnovare non soltanto l’aspetto grafico e le funzionalità della sua interfaccia basata su Android 16. L’azienda, infatti, punta a modificare anche alcune fasi chiave dell’esperienza utente. Ciò partendo dalla configurazione iniziale di un nuovo dispositivo. Secondo quanto emerso da alcune versioni di prova, l’azienda sudcoreana starebbe sperimentando un sistema che permette di scegliere già durante il setup iniziale il metodo di navigazione preferito. Gli utenti, quindi, avrebbero la possibilità di decidere se mantenere i classici pulsanti o adottare il controllo tramite gesture.

Samsung: novità in arrivo con One UI 8

La possibilità di scegliere dall’inizio il sistema di navigazione più adatto alle proprie abitudini rappresenterebbe un vantaggio importante. Tale opzione, infatti, eviterebbe agli utenti di dover modificare manualmente le impostazioni dopo il primo avvio. Tale novità è stata individuata nella beta dell’aggiornamento. Qui, infatti, è stato scovato un menu dedicato proprio a tale scelta. Segno che Samsung sta valutando seriamente l’idea di rendere l’opzione disponibile in modo ufficiale. A tal proposito, però è importante sottolineare che l’implementazione definitiva potrebbe non arrivare immediatamente.

Al momento, la funzione non è presente sui pieghevoli di ultima generazione, che già utilizzano di default la nuova interfaccia. Non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali a riguardo. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Ovvero insieme alle altre novità che accompagneranno l’aggiornamento alla versione 8.5 di One UI.

Oltre a migliorare la personalizzazione, tale modifica andrebbe anche nella direzione tracciata da Google con Android 16. Quest’ultima punta molto sulle gesture per offrire transizioni più fluide e un’interazione a schermo intero più immersiva. Fattore che evidenzia l’impegno dell’azienda nell’offrire un’esperienza in continuo miglioramento a tutti i suoi utenti. Non resta, dunque, che attendere conferme da Samsung e scoprire se tale opzione diventerà uno degli elementi distintivi della nuova esperienza di configurazione proposta dal marchio.