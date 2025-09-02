Android 16, un bug fa arrabbiare tantissimo gli utenti

Con l’arrivo di Android 16, diversi utenti hanno notato un comportamento anomalo legato alle notifiche. Il problema, già segnalato a giugno nell’issue tracker ufficiale di Google, riguarda la mancata riproduzione del suono quando nella tendina è già presente una notifica attiva. In pratica, se il pannello delle notifiche non è vuoto, i nuovi avvisi arrivano senza alcun segnale acustico.

Un bug che non riguarda il volume

Il malfunzionamento non dipende dalle impostazioni della suoneria, ma da una gestione interna di Android 16. Non tutti gli utenti sono interessati: finora il bug sembra circoscritto soprattutto ai dispositivi Pixel che hanno già ricevuto la versione stabile del sistema operativo. Non è chiaro se influiscano altri fattori, né se il problema sia collegato a particolari configurazioni hardware. Da poco anche i Galaxy S23 hanno iniziato i test pubblici della beta di Android 16, quindi sarà interessante capire se il comportamento si ripeterà anche lì.

Google ammette il problema

La buona notizia è che Google ha riconosciuto ufficialmente l’esistenza del bug e ha confermato che la correzione è già stata sviluppata internamente. La distribuzione pubblica, invece, avverrà con una delle prossime Quarterly Platform Release (QPR). Restano dubbi sulla tempistica: la QPR1 dovrebbe arrivare a breve, mentre la QPR2 è prevista per dicembre. Considerata la gravità del problema, è difficile pensare che Google voglia rimandare la soluzione fino alla fine dell’anno.

Come funzionano le QPR

Le QPR sono aggiornamenti trimestrali che affiancano le patch di sicurezza mensili. Oltre a correggere bug, introducono piccole ottimizzazioni e funzioni secondarie, mantenendo stabile il sistema fino alla release annuale successiva. In casi particolarmente urgenti, Google può rilasciare patch correttive extra al di fuori di questo calendario, come accaduto in passato per vulnerabilità critiche.

In attesa del fix ufficiale, resta dunque da sopportare un bug fastidioso che penalizza l’esperienza quotidiana. Per chi si affida molto alle notifiche sonore, il problema rende meno immediata la gestione degli avvisi, ma la correzione è ormai vicina.