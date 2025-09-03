PosteMobile e l’offerta di settembre da 5,99€ al mese per sempre

Il settore delle tariffe mobili si arricchisce di una nuova proposta firmata PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane che utilizza la rete Vodafone. Con la nuova Creami Extra WOW 50, l’operatore conferma la propria strategia basata su prezzi accessibili e condizioni trasparenti, rivolgendosi a un pubblico ampio senza vincoli di provenienza.

50 giga in 4G+ e chiamate senza limiti

Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. A un prezzo mensile di 5,99€, la proposta si colloca tra le più convenienti nella sua fascia, garantendo un equilibrio tra costi contenuti e dotazione completa.

Questa offerta si adatta a chi fa un uso regolare dello smartphone per navigazione, social e app di messaggistica, senza necessità di avere centinaia di giga a disposizione ma con la certezza di un bundle sufficiente e stabile.

Attivazione semplice e canali disponibili

Uno dei punti di forza di Creami Extra WOW 50 è la flessibilità nelle modalità di attivazione. È possibile sottoscrivere l’offerta online, recandosi direttamente in un ufficio postale oppure telefonando a un operatore. Questa varietà di canali consente di scegliere il percorso più comodo in base alle proprie esigenze.

Il costo di attivazione è di 10€, da pagare una sola volta, e include anche la SIM. Non sono previsti costi aggiuntivi o spese nascoste, confermando l’approccio chiaro e lineare che da sempre caratterizza PosteMobile.

Una soluzione aperta a tutti gli utenti

La promozione è disponibile per chiunque, senza limitazioni legate al gestore di provenienza. Che si tratti di portabilità o di un nuovo numero, la tariffa rimane accessibile e con le stesse condizioni per tutti.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile consolida la sua posizione tra i gestori virtuali più apprezzati, offrendo un mix di prezzo contenuto, buona dotazione di dati e ampia disponibilità di canali per l’attivazione.