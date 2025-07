1Mobile: una valanga di giga per tutti con questa super offerta

Al giorno d’oggi e a dir poco indispensabile avere a disposizione un’offerta all’interno del nostro numero di cellulare che ci permette di usufruire di minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare senza pensieri, i dati infatti ormai sono l’elemento imprescindibile che ogni offerta deve garantire in quantità importanti e soprattutto sufficientemente da garantirci un’esperienza d’uso tranquilla ogni mese.

Ogni utente dunque deve scegliere un’offerta che venga incontro alle sue necessità sia in termini di quantità garantite che in termini di prezzo, la scelta della promozione dunque è tanto importante quanto la promozione stessa, qui in Italia per fortuna i provider telefonici non mancano e offrono tutto il necessario per scegliere ciò di cui abbiamo bisogno senza problemi, un provider che sicuramente rappresenta una garanzia da questo punto di vista é 1Mobile.

L’operatore da diversi anni rappresenta una garanzia dal momento che mette a disposizione diverse offerte ogni giorno e consente di sfruttare la rete Vodafone sulla quale si appoggia, di recente ha lanciato una nuova offerta che garantisce tutto il necessario ad un ottimo prezzo, scopriamo di cosa si tratta.

Tutto incluso a meno di 10 €

L’offerta in questione garantisce a chiunque decide di attivarla la bellezza di 260 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il prezzo sarà di appena 4,99 € per il primo mese di promozione e poi di 8,99 € al mese a partire dal secondo, la vera chicca però è rappresentata dalla possibilità di accesso all’offerta, quest’ultima consente infatti di effettuare la portabilità del numero da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di restrizione o costo accessorio, anzi per coloro che effettuano la portabilità il costo di attivazione sarà di 0,90 €.

Se siete interessati, dunque tutto quello che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’offerta per procedere all’attivazione online in pochi semplici clic anche in portabilità.