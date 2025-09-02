Windows 11 introduce scorciatoie per em dash ed en dash: utile anche ai gamer

Gli utenti Windows 11 possono ora accogliere due nuove scorciatoie molto utili che serviranno a migliorare l’esperienza senza stravolgere nulla. Si tratta di due simboli usati ricorrentemente quando si scrive ma che risultano davvero difficili da inserire. Ecco quindi l’em dash (—) e l’en dash (–). Tutto ciò potrebbe tornare utile anche ai gamer più incalliti.

Perché sono importanti i due nuovi simboli su Windows 11

In grammatica, questi trattini hanno ruoli distinti. L’em dash, quello lungo, serve per separare parti di frase senza un legame diretto, un po’ come una parentesi. L’en dash, invece, si usa per indicare intervalli numerici, come “pagine 11–19” o “7–8 biscotti”.

Finora inserirli su Windows non era affatto immediato: serviva ricorrere ai codici ASCII digitati col tastierino numerico, soluzione poco pratica per chi utilizza tastiere compatte come le TKL o quelle pensate per il gaming, spesso prive di numpad. Alcuni si arrangiavano con strumenti come PowerToys, creando scorciatoie personalizzate, ma la configurazione era macchinosa.

Le nuove scorciatoie dedicate

Con la nuova build, Microsoft ha deciso di semplificare il processo introducendo scorciatoie universali a livello di sistema operativo:

Windows + “-” → inserisce l’en dash (–);

Windows + Shift + “-” → inserisce l’em dash (—).

Questi comandi funzionano in qualsiasi area di testo di Windows, offrendo un metodo immediato e senza complicazioni. Va segnalato, però, che se è attiva la Lente di ingrandimento, la combinazione Win + “-” continuerà a ridurre lo zoom, quindi la scorciatoia per l’en dash in quel caso non sarà disponibile.

Disponibilità per gli Insider

Per ora la funzione è limitata agli iscritti al programma Windows Insider. Le build che la includono sono la 26200.5761 (Dev Channel, già parte del ramo 25H2) e la 26120.5770 (Beta Channel). È probabile che in futuro queste scorciatoie vengano estese a tutti gli utenti, rendendo più semplice la vita non solo ai gamer con tastiere compatte, ma anche a chi scrive testi con un occhio attento alla grammatica.