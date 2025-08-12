Gaming Copilot sbarca nella Game Bar di Windows 11, l’AI migliora l’esperienza

Microsoft continua a espandere l’integrazione della propria intelligenza artificiale all’interno dell’ecosistema Windows 11, questa volta con un focus specifico sul gaming. Nelle ultime ore è stato annunciato l’avvio dei test di Gaming Copilot, anche chiamato Xbox Copilot, direttamente all’interno della Game Bar, lo strumento pensato per offrire ai videogiocatori un overlay rapido durante le sessioni di gioco. La fase di beta è attualmente riservata agli Insider, con una disponibilità iniziale limitata a paesi selezionati, tra cui Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e alcune aree dell’Asia e dell’America Latina. L’Europa occidentale, inclusi Paesi come l’Italia e il Regno Unito, al momento resta esclusa.

Un assistente personalizzato per superare ostacoli e monitorare i progressi con l’AI

L’obiettivo dichiarato da Microsoft è quello di trasformare Copilot in un assistente virtuale capace di supportare i giocatori in tempo reale. Può fornire consigli utili per superare un combattimento ostico, suggerire strategie per risolvere puzzle complessi o, come già mostrato con un esempio tratto da Overwatch, consigliare i personaggi migliori da usare in base alla composizione del team.

Gaming Copilot riconosce in automatico il titolo in esecuzione e si interfaccia con le varie funzionalità Xbox disponibili su più dispositivi, offrendo un’interazione personalizzata. Tra le funzioni attualmente implementate si segnalano la possibilità di richiedere supporto in tempo reale, consultare la cronologia delle partite e avere un riepilogo degli obiettivi sbloccati.

Il tool è visibile come widget nella Game Bar, che si apre premendo il pulsante Xbox su un controller compatibile oppure la combinazione Windows+G. Si potrà interagire con Copilot anche attraverso comandi vocali, rendendo il flusso di gioco continuo. Interessante anche la possibilità di chiedere aiuto usando semplicemente uno screenshot, evitando di dover spiegare a parole la situazione in corso. Un approccio innovativo che promette di cambiare il modo in cui ci si relaziona ai giochi su PC.