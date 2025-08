Windows 11 riporta il mirino del mouse: torna una funzione utile per l’accessibilità

Microsoft ha deciso di riattivare una vecchia funzione molto apprezzata dagli utenti: il mirino per il puntatore del mouse. Dopo essere stato rimosso oltre un anno fa, il sistema operativo lo reintegra all’interno della build Canary 27913, disponibile per chi partecipa al programma Insider.

Dove si trova e a cosa serve

La funzione è pensata per chi ha esigenze visive particolari o lavora in contesti dove la precisione del cursore è fondamentale. Per attivarla è sufficiente aprire le Impostazioni, accedere alla sezione Accessibilità, poi selezionare Puntatore mouse e touch e infine entrare in Indicatore puntatore. Da lì, si può anche personalizzare il colore del mirino, rendendolo più visibile in base allo sfondo o al proprio stile di lavoro.

La novità è già attiva per chi ha aggiornato alla build Canary 27913 e non richiede l’attivazione di ID sperimentali. Questo lascia intendere che Microsoft stia preparando il terreno per un’introduzione più ampia della funzionalità nelle prossime fasi di sviluppo.

Un possibile avvicinamento a PowerToys

Non è escluso che questa scelta sia un primo passo verso una fusione progressiva tra Windows 11 e le utility di PowerToys, il pacchetto di strumenti avanzati pensato per i cosiddetti “power user”. Proprio in PowerToys era presente da tempo una funzione simile, spesso richiesta da chi lavora con software tecnici, CAD, fogli di calcolo complessi o grafica.

Altri cambiamenti della build 27913

Oltre al mirino, la nuova build include:

correzioni grafiche legate alla gestione dello sfondo;

una barra di ricerca più centrata nelle Impostazioni;

la rimozione del suono di avvio di Windows Vista, che era misteriosamente riapparso nei test delle scorse settimane nel canale Canary, nonostante fosse già stato eliminato nelle build Dev e Beta.

Al momento non è nota la data in cui queste modifiche arriveranno nella versione stabile di Windows 11, ma l’interesse mostrato dagli utenti potrebbe accelerarne la distribuzione.