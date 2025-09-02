Nothing nella bufera: le foto del Phone (3) erano immagini stock

Un episodio curioso ha riportato alla memoria vecchie abitudini dell’industria degli smartphone. In Nuova Zelanda, all’interno di un negozio, un’unità demo di Nothing Phone (3) mostrava una serie di immagini presentate come scattate dalla community con il nuovo dispositivo.In realtà, le cinque fotografie in questione erano tutte disponibili sulla piattaforma di stock Stills. Scene comuni come una finestra, una scala o i fari di un’auto venivano così spacciate per autentici scatti realizzati con lo smartphone.

Un errore superficiale che danneggia la credibilità di Nothing

Il caso è diventato ancora più evidente quando uno dei fotografi ha confermato la provenienza di uno scatto, realizzato con una Fujifilm XH2s nel 2023, quindi prima che il dispositivo Nothing fosse persino in sviluppo. Android Authority ha ottenuto ulteriori conferme. È stato infatti dichiarato che le immagini erano state acquistate regolarmente dall’azienda, che però le aveva presentate in maniera fuorviante. Di fronte all’evidenza, Nothing ha annunciato che aggiornerà il materiale promozionale, sostituendo le foto con contenuti realmente prodotti dal telefono.

L’episodio però solleva domande difficili per un marchio che ha sempre puntato sulla trasparenza e sul rapporto diretto con gli utenti. Non è la prima volta che aziende del settore smartphone cercano scorciatoie simili, ma affidarsi a immagini stock facilmente reperibili rende l’errore ancora più clamoroso. Alcuni osservatori sottolineano che si tratta di una leggerezza comunicativa, più che di una strategia intenzionale, ma la figuraccia resta.

Nothing ha ribadito che la correzione sarà immediata, ma non ha chiarito come sia stato possibile l’inserimento di fotografie non realizzate con il dispositivo. La vicenda spinge a riflettere su quanto sia sottile la linea tra marketing creativo e inganno. In un mercato competitivo come quello attuale, l’autenticità delle immagini rappresenta un punto chiave per conquistare la fiducia del pubblico. Ora il compito dell’azienda sarà dimostrare, con prove concrete, che il Nothing Phone (3) può davvero offrire la qualità fotografica promessa.