One UI 8: aggiornato Sound Assistant, ma spunta un bug sui pieghevoli Galaxy

One UI 8

Samsung continua a distribuire aggiornamenti per i moduli Good Lock, con l’obiettivo di renderli pienamente compatibili con One UI 8 basata su Android 16. In queste ore è il turno di Sound Assistant, che riceve la versione 8.1.00.5 dal Galaxy Store. Ma mentre le novità software arricchiscono l’esperienza degli utenti, emerge anche un bug fastidioso che riguarda i pieghevoli Galaxy più recenti, tra cui Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE.

Sound Assistant si aggiorna con supporto alla One UI 8

L’aggiornamento di Sound Assistant segue una serie di update che hanno già coinvolto altri moduli Good Lock come Game Booster+, LockStar, MultiStar, NavStar e QuickStar. Tutti puntano ad allinearsi alla nuova interfaccia della One UI 8, già disponibile in versione stabile sugli ultimi dispositivi pieghevoli lanciati a luglio.

Con la nuova versione, Sound Assistant introduce pieno supporto a One UI 8 e migliora la stabilità generale. L’applicazione offre strumenti avanzati per gestire i suoni e il volume dello smartphone, consentendo di personalizzare il pannello di controllo, applicare effetti visivi, modificare i comportamenti dei pulsanti fisici e persino creare schemi di vibrazione personalizzati per chiamate e notifiche.

Gli utenti possono aggiornare l’app tramite il Galaxy Store, entrando nella sezione “Aggiornamenti”, oppure direttamente dall’app Good Lock, che segnala la disponibilità della nuova release.

Il bug della Modalità Non disturbare

Parallelamente, diversi utenti hanno segnalato un problema legato alla Modalità Non disturbare. Il bug si manifesta con il reset automatico delle preferenze impostate dall’utente. In pratica, anche se si configurano eccezioni per chiamate, messaggi o notifiche da contatti specifici, queste impostazioni possono sparire improvvisamente, riportando la modalità ai valori predefiniti.

Un comportamento del genere può avere conseguenze rilevanti: notifiche importanti rischiano di non essere recapitate, sveglie o allarmi potrebbero non suonare e chiamate prioritarie potrebbero essere bloccate senza che l’utente se ne accorga. e segnalazioni riguardano in particolare i modelli Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, tutti aggiornati alla versione stabile di One UI 8.

La soluzione in arrivo

Samsung sembra già essere intervenuta. Nell’ultima beta di One UI 8 per Galaxy S25 è stato inserito un fix con la dicitura “Risolto un problema di ripristino delle impostazioni della modalità Non disturbare”. Questo lascia intendere che la correzione verrà presto estesa anche ai pieghevoli.

Non è chiaro se il fix arriverà con le patch di sicurezza di settembre o con un aggiornamento specifico, ma la distribuzione dovrebbe avvenire entro poche settimane. Nel frattempo, gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità di nuovi update seguendo il percorso: Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.