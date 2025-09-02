PosteMobile lancia 300% Digital: 300 GB a 9,99€ al mese!

Ci sono offerte che scorrono davanti agli occhi tutti i giorni, e poi ce ne sono alcune che ti fanno fermare un attimo perché ti rendi conto che hanno davvero qualcosa da dire. È un po’ quello che accade con la nuova proposta di PosteMobile, pensata per chi vive connesso e non vuole dover contare ogni singolo giga. Si chiama “300% Digital” ed è disponibile solo online, un dettaglio che non è casuale: è un’offerta costruita proprio per chi è abituato a muoversi sul web e preferisce gestire tutto dallo schermo del proprio smartphone o computer.

PosteMobile 300% Digital: 300 GB per vivere online senza limiti

Il cuore del pacchetto sono i 300 giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps, una quantità che permette di fare praticamente di tutto: dallo streaming delle proprie serie preferite, alle videochiamate senza interruzioni, fino al gaming leggero. Non si tratta soltanto di numeri, ma della possibilità di vivere il digitale senza sentirsi limitati. Il prezzo, 9,99 euro al mese, rimane fisso e trasparente, mentre l’attivazione online richiede 10 euro per la SIM più 10 euro di prima ricarica, comprensiva già del primo canone.

Anche le chiamate e gli SMS hanno la loro logica: costano 18 centesimi al minuto o per messaggio, ma chi usa pochi giga viene premiato. Se non si superano i 100 giga di traffico dati in un mese, arrivano 20 credit di bonus, che equivalgono ad altrettanti minuti o SMS. È un piccolo incentivo che incoraggia un uso più consapevole della connessione, senza però togliere nulla a chi, invece, sfrutta tutti i 300 giga a disposizione.

Un dettaglio interessante è che l’offerta viaggia sulla rete Vodafone, garanzia di copertura in tutta Italia, con oltre il 99% della popolazione raggiunta. E senza costi aggiuntivi ci sono quei servizi che semplificano la vita, come “Ti cerco”, “Richiama ora” e l’avviso di chiamata. Naturalmente non manca l’hotspot incluso, per condividere la connessione anche con altri dispositivi.

Chi vuole spingersi oltre può aggiungere, con soli due euro in più al mese, minuti e SMS illimitati grazie al piano Creami Extra WOW 300. In questo modo l’offerta diventa davvero completa, senza più pensieri né limiti da calcolare.

In definitiva, “300% Digital” non è solo un piano conveniente, ma una proposta che parla il linguaggio di chi vive costantemente connesso e cerca semplicità, trasparenza e libertà di scelta.

