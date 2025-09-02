Xiaomi punta sulla sicurezza domestica con la nuova Smart Camera 4

La corsa di Xiaomi nel settore smart home sembra inarrestabile. L’azienda ha infatti da poco presentato in patria la Smart Camera 4 Dual-Camera Edition, un dispositivo che concentra in sé molte delle ultime innovazioni pensate per la sicurezza domestica. Come suggerisce il nome, il punto di forza sta nella presenza di due sensori da 5MP, con risoluzione di 2.960×1.666 pixel. Una lente resta fissa con un campo visivo di 152°. Invece l’altra è collocata su una base motorizzata in grado di muoversi a 360° in orizzontale e 90° in verticale.

L’obiettivo dichiarato è eliminare i punti ciechi, garantendo una sorveglianza continua e completa. Entrambe le fotocamere registrano a 20fps e grazie all’apertura f/1,6 e agli algoritmi di elaborazione riescono a restituire immagini a colori anche di notte. Solo in condizioni di buio totale subentra la visione a infrarossi, con un raggio massimo di dieci metri.

Xiaomi Smart Camera 4: prezzo competitivo, ma ancora nessuna data per l’Europa

A rendere il modello ancora più versatile c’è l’IA integrata direttamente nel dispositivo. Pur con una potenza di calcolo limitata, la videocamera è in grado di riconoscere movimenti sospetti, targhe automobilistiche e persino monitorare bambini o animali domestici. Se l’unità fissa rileva un’anomalia, quella mobile orienta immediatamente l’obiettivo verso l’area interessata. Connettività Wi-Fi 6 e compatibilità con l’ecosistema HyperOS Connect permettono poi un’integrazione senza ostacoli con altri dispositivi smart.

Oltre alle funzioni di sicurezza, Xiaomi ha curato anche le modalità di archiviazione dei filmati. L’utente può infatti scegliere tra schede di memoria, NAS locali o servizi di cloud storage. Una serie di opzioni che amplia la flessibilità di utilizzo, senza legare il cliente a un’unica soluzione. Ma la vera sorpresa arriva dal prezzo.

Al lancio in Cina il costo è stato fissato a 299 renminbi, poco più di 35€. Un valore che conferma la strategia aggressiva di Xiaomi nel mercato della smart home, anche se al momento non si conoscono piani per una distribuzione ufficiale in Europa. Se la commercializzazione dovesse allargarsi ulteriormente, la Smart Camera 4 potrebbe rappresentare una delle soluzioni più interessanti per chi cerca protezione domestica affidabile senza spendere troppo.