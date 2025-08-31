Bill Gates continua a scegliere smartphone Samsung pieghevoli

Bill Gates non ha mai nascosto un rapporto piuttosto sobrio con la tecnologia di consumo, eppure ogni volta che svela quale dispositivo utilizzi quotidianamente l’attenzione del pubblico si accende. L’ultima conferma è arrivata durante un’intervista rilasciata a un’emittente coreana, la cui messa in onda è prevista per fine agosto. Alla domanda sullo smartphone che porta in tasca, il co-fondatore di Microsoft ha raccontato di affidarsi a un modello pieghevole Samsung, ricevuto come dono personale dal presidente della compagnia, Jay Y. Lee.

Bill Gates conferma la passione per il Samsung Galaxy Z Fold

Non si tratta di una novità assoluta: da tempo Gates predilige la gamma Galaxy Z Fold. Già nel 2022, durante una sessione di domande e risposte online, aveva ammesso di utilizzare il Galaxy Z Fold 3, mentre l’anno successivo aveva aggiornato il proprio dispositivo al Fold 4, anch’esso regalatogli direttamente dal vertice dell’azienda sudcoreana. La continuità di questa scelta, unita all’amicizia che sembra legarlo ai dirigenti Samsung, ha contribuito a creare una sorta di tradizione personale.

La preferenza di Gates non appare isolata nel panorama tecnologico. Anche altri protagonisti della Silicon Valley hanno manifestato un certo interesse verso gli smartphone pieghevoli coreani, come dimostra l’apprezzamento espresso da Mark Zuckerberg nei confronti della stessa linea di prodotti. In un settore spesso dominato dall’immaginario legato all’iPhone, l’inclinazione di figure tanto influenti verso alternative meno convenzionali non passa inosservata.

L’intervista non si è limitata a svelare curiosità sulla vita digitale del fondatore di Microsoft. Gran parte della conversazione ha riguardato, com’è prevedibile, il suo impegno filantropico e il lavoro costante della Gates Foundation, che da anni incanala gran parte delle sue risorse personali in progetti globali di salute e istruzione. Tuttavia, proprio il momento in cui Gates ha parlato del suo telefono ha catalizzato l’attenzione, rafforzando la percezione di un personaggio che, pur essendo simbolo di una delle aziende software più importanti della storia, non sente l’esigenza di affidarsi ai prodotti della concorrenza più blasonata.

Non è stato chiarito quale sia il modello preciso che utilizza oggi, ma le sue parole hanno fatto pensare a un recente Galaxy Z Fold, probabilmente il nuovo Fold 7, lanciato da Samsung sul mercato nelle scorse settimane e già disponibile presso i principali rivenditori.