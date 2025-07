Nothing Phone: potrebbero arrivare nuovi modelli?

Il settore degli smartphone potrebbe presto accogliere nuove proposte da parte di Nothing, il marchio fondato da Carl Pei. Le voci in merito a tale possibile evoluzione arrivano da Yogesh Brar, una figura ben nota tra gli appassionati di tecnologia. Secondo quanto trapelato, Nothing starebbe valutando l’introduzione di nuove varianti di smartphone. Il produttore, finora, ha costruito la propria gamma attorno a due pilastri. Ovvero il modello di punta, come il recente Nothing Phone (3), e una linea più accessibile, la serie “A”, che ha conosciuto alcune varianti come “Pro” e “Plus”. Ora, però, si parla di possibili versioni “T” o “Lite”, che potrebbero segnare un’evoluzione nella strategia del brand.

Nothing lavora a nuove versioni per i suoi smartphone?

Riguardo le tempistiche tutto resta incerto. Al momento, mancano dettagli concreti sui dispositivi in fase di sviluppo. Le informazioni sono poche e frammentarie, e lasciano intuire che si tratti di un progetto in fase iniziale. Per ora, si può solo fare riferimento alle tempistiche passate per ipotizzare qualche scenario.

Nel 2023, ad esempio, il Nothing Phone (2) era stato presentato a luglio. L’anno successivo, il 2024, ha visto invece l’arrivo di due modelli della linea “A”. Il 2a in inverno e il 2a Plus in estate, proprio nel mese di luglio. Marzo e luglio, quindi, sembrano essere i mesi preferiti dall’azienda per i lanci, ma non si può ancora parlare di una regolarità consolidata.

Cosa implichi esattamente tale possibile svolta resta ancora da chiarire. Il leak non fornisce una direzione precisa, e anzi lascia spazio a diverse interpretazioni. Nulla esclude che Nothing stia pensando a modelli “Lite” della serie A, oppure a varianti “T” del modello principale. Come potrebbe essere un ipotetico Phone (3T).

Per il momento, dunque, ci si muove nel terreno delle ipotesi. Le prospettive di una gamma più diversificata sono senz’altro interessanti. Ma per capire se e come Nothing deciderà di ampliare la propria offerta, occorrerà attendere notizie più concrete.