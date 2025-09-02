Truffa imprevedibile: settembre diventa pericoloso con un messaggio che svuota il conto corrente

Messaggio dopo messaggio, chiunque potrebbe ritrovarsi al cospetto di una truffa ben pensata e soprattutto ben realizzata tanto da sembrare un testo vero e importante. Quello che sta capitando in queste ore è davvero singolare con tantissime vittime anche tra gli utenti più esperti. In basso ci sono due messaggi che dovete assolutamente tenere alla marca.

La truffa che si articola mediante due messaggi molto particolari: fate molta attenzione

Con questa prima truffa e gli utenti cadono nella rete credendo di poter avere un legame con una bella donna di trent’anni proveniente dagli Stati Uniti che in realtà è solo un’invenzione dei truffatori. Il testo qui in basso lo dimostra in pieno e peraltro c’è anche un indirizzo per il trasferimento di criptovalute. Ecco il testo:

“Ciao affascinante,

Mi chiamo Vivian, ho 30 anni e vengo da Houston. Sono qui alla ricerca di qualcuno di autentico e genuino, come te.

Sono rimasta silenziosamente colpita dal tuo affascinante mix di mistero e calore.

Cerco sincerità avvolta nella gentilezza. Le persone a me vicine dicono che sono intelligente, spiritosa e piacevolmente curiosa.

Hai mai desiderato iniziare un legame che sembri naturalmente autentico?

Iniziamo qualcosa di vero.

Spero di scoprire la nostra scintilla!

Abbi cura di te,

Evelyn

C1EFBUstAEoAIx5aAjpFWg0“.

L’altro testo invece fa credere ai poveri utenti vittima della truffa di essere caduti in un illecito e di aver ricevuto dunque una comunicazione da parte delle forze dell’ordine. Ecco il testo incriminato:

“Questa comunicazione può contenere informazioni riservate o privilegiate ed è destinata esclusivamente alla persona o all’entità alla quale è originariamente indirizzata. Qualsiasi divulgazione, copia, diffusione o azione intrapresa sulla base di essa da parte di soggetti diversi dal destinatario designato è strettamente vietata.

Le opinioni, le conclusioni e le dichiarazioni espresse in questo messaggio sono quelle dell’autore e non riflettono necessariamente le posizioni del Dipartimento dell’Istruzione.”