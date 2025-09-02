Ad
DLESyM: AI che ricrea un millennio di dati climatici in 12 ore

DLESyM rivoluziona la simulazione climatica, colmando le lacune nei dati e producendo proiezioni sul futuro con estrema velocità.

scritto da Rosalba Varegliano

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale, chiamato DLESyM, sta rivoluzionando la ricerca sul cambiamento climatico. Grazie alla sua potenza di calcolo e a un approccio innovativo basato su modelli generativi, l’AI è in grado di ricostruire mille anni di dati climatici in appena dodici ore. Questo è un compito che con i metodi tradizionali richiederebbe mesi di simulazioni e enormi risorse energetiche.

Il funzionamento di DLESyM si basa su una combinazione di reti neurali avanzate e algoritmi di machine learning addestrati su vasti archivi di dati storici e osservazioni moderne. Questo consente al sistema non solo di riprodurre scenari climatici passati con grande precisione, ma anche di proiettare possibili evoluzioni future in base a differenti livelli di emissioni e politiche ambientali. Uno dei punti di forza della nuova AI è la capacità di colmare le lacune nei dati. Molti registri storici, soprattutto quelli precedenti all’epoca moderna, sono incompleti o frammentari. DLESyM riesce a interpolare le informazioni mancanti. Così, fornisce una ricostruzione coerente e permettendo agli scienziati di analizzare in modo dettagliato fenomeni come l’alternanza di ere glaciali e periodi di riscaldamento.

Questa innovazione potrebbe rivelarsi decisiva per migliorare le strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Governi, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali avranno la possibilità di accedere a scenari climatici più accurati e veloci. Questi saranno utili per pianificare politiche energetiche, sistemi di difesa dalle alluvioni e programmi di gestione delle risorse idriche.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’efficienza energetica: i supercomputer utilizzati finora richiedono enormi quantità di elettricità per simulare modelli climatici complessi. DLESyM riduce drasticamente i consumi grazie a un’architettura ottimizzata per GPU di nuova generazione. In un momento in cui l’urgenza climatica è sempre più evidente, DLESyM segna un passo avanti fondamentale. Apre la strada a un nuovo modo di studiare, comprendere e prevedere i mutamenti della Terra. Una tecnologia che, in mani responsabili, può diventare un alleato decisivo per affrontare una delle più grandi sfide del nostro tempo.

Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.