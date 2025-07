Caldo record, ma i media ignorano la crisi climatica

Mentre in Europa e in molte altre parti del mondo affrontiamo temperature estreme, la narrazione dei media sembra ancora restia nel collegare questi eventi alla crisi climatica. Servizi televisivi, titoli online e articoli di giornale continuano a parlare di “caldo anomalo” o “estate record”, evitando spesso di nominare la vera causa: il riscaldamento globale.

Questo silenzio non è casuale come potrebbe sembrare. In molti casi, si preferisce un approccio neutro o spettacolarizzato che punta sull’eccezionalità del momento, evitando di affrontare il tema del cambiamento climatico. Il risultato è una popolazione sempre più disorientata, che percepisce gli eventi estremi come fenomeni isolati, piuttosto che come parte di una tendenza ormai consolidata e accelerata.

Poche notizie sulla crisi climatica, un racconto (assente) che confonde l’opinione pubblica

Quando i media non specificano il legame che c’è tra il caldo estremo e le emissioni di gas serra, il rischio è quello di rendere banale la portata dell’emergenza. I record della temperatura raggiunta, gli incendi boschivi, le siccità prolungate non sono “sorprese dell’estate”, ma segnali evidenti di un sistema climatico in forte squilibrio. Eppure, raramente si parla di strategie di adattamento, riduzione delle emissioni o responsabilità politiche ed economiche.

Questa assenza di contesto indebolisce anche la capacità della società di reagire. Senza una narrazione chiara e coerente, è difficile generare consenso intorno a politiche coraggiose in merito. Inoltre, il clima viene spesso presentato come una questione tecnica o scientifica, distante dalla vita di tutti i giorni, e non come un problema urgente che tocca salute, economia, agricoltura e sicurezza. Per invertire questa tendenza, servirebbe un cambiamento nel modo in cui i media raccontano l’attualità. Nominare il cambiamento climatico quando si parla di eventi meteorologici estremi non è un atto ideologico ma un dovere informativo che coinvolge la vita quotidiana di tutti noi. Solo così l’opinione pubblica potrà comprendere davvero la portata del problema e partecipare attivamente alla sua risoluzione.