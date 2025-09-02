Jet F-16, nuovo metodo di addestramento per i piloti USA

L’ Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha sviluppato un nuovo sistema di addestramento per i piloti dei famosi jet F-16 che prevede l’ utilizzo di tecnologie all’ avanguardia. Si tratta di un sistema chiamato ATARS che consisterà nel proiettare figure di aerei nemici direttamente nel campo visivo del pilota durante il volo. La novità sta nel fatto che l’ addestramento si effettuerà in volo su jet senza nessun simulatore poiché soltanto i nemici saranno virtuali. Questo potrà garantire una maggiore sicurezza dei piloti e un’ addestramento più efficacie.

Tutto questo sistema verrà integrato nel casco del pilota in modo da avere una situazione molto simile ad un vero combattimento. L’ utilizzo di sistemi virtuali limita di molto l’ implementazione di sistemi fisici in modo da limitare l’ uso di aerei in volo. Siccome il pilota si troverà a bordo del jet, potrà sperimentare tutte le forze in gioco dovute alle forti velocità. Questo non succederebbe con un simulatore virtuale, per cui l’ utilizzo di questo sistema è più funzionale rispetto al simulatore. Inoltre verranno richieste dal pilota tutte le abilità necessarie per un volo reale solamente con l’ aggiunta delle immagini proiettate nel visore.

Jet F-16, nuove frontiere per l’ addestramento

Il nuovo sistema di addestramento assegnato tramite l’ Air Combat Command e l’ Air Force Research Laboratory, è stato il primo al mondo ad essere utilizzato direttamente sulla cabina di pilotaggio. L’ azienda che collabora per questo progetto è Red 6 ed ha fatto sapere che il futuro per l’ addestramento è arrivato. Infatti l’ implementazione di questo sistema è visto solo come il punto di partenza per una serie di metodi supertecnologici per l’ aviazione militare. Questo perché si vedono già inseriti i nuovi sistemi per i futuri velivoli da combattimento collaborativi. Grazie ad essi l’ addestramento potrà avvenire anche in spazi molto ristretti con la raccolta di un maggior quantitativo di dati da analizzare.

Insomma sembra che con questo sistema il mondo dell’ aviazione militare stia cambiando insieme al modo di proteggersi da eventuali attacchi nemici.