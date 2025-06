Android 16, bug Google Pixel: gesture bloccate e problemi ai comandi di navigazione

Il rollout di Android 16 ha introdotto nuove funzioni, ma anche una serie di bug critici che stanno creando frustrazione tra i possessori di Google Pixel. Numerosi utenti, in particolare sui forum di Reddit e tramite video postati da esperti come Artem Russakovskii (Android Police), segnalano gravi malfunzionamenti nelle gesture e nei comandi di navigazione, soprattutto dopo l’aggiornamento.

Cosa succede esattamente sui Pixel

I problemi principali sembrano colpire le gesture di sistema: in molti casi il gesto indietro predittivo smette di funzionare, e in altri si verifica un blocco completo dei tre pulsanti di navigazione (indietro, home e app recenti). Alcuni utenti segnalano anche un ritardo di oltre 30 secondi nell’esecuzione dei comandi, rendendo l’esperienza d’uso decisamente problematica.

I dispositivi più colpiti sono Pixel 8, 8 Pro, Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL, ma il comportamento anomalo sembra estendersi anche ad altri modelli aggiornati ad Android 16.

Possibili soluzioni temporanee in attesa della patch

Al momento non esiste una correzione definitiva, ma sono emerse alcune soluzioni temporanee che possono migliorare la situazione:

Ripristinare il launcher di default : il bug è più frequente se si utilizza un launcher di terze parti;

Pulire i dati del launcher Google : può aiutare a ripristinare il corretto funzionamento delle gesture;

Riavviare il dispositivo : in alcuni casi risolve temporaneamente il problema, anche se non in modo stabile;

Installare Android 16 QPR1 Beta 2: secondo alcune testimonianze, questa versione beta non presenta il bug e rappresenta l’unica alternativa funzionale fino alla release di una patch ufficiale.

Gli utenti attendono ora un intervento diretto da parte di Google, che presumibilmente risolverà il problema con un aggiornamento correttivo nelle prossime settimane. Nel frattempo, chi utilizza i comandi di navigazione in modo intensivo dovrà fare i conti con un’esperienza d’uso meno fluida del previsto. In tanti sono rimasti delusi vista la grande attesa per Android 16, ma non c’è da disperare in quanto tutto dovrebbe risolversi in breve.