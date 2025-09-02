MagSafe Battery Pack, addio Apple: un nuovo iPhone potrà usarlo

Il MagSafe Battery Pack, accessorio lanciato da Apple insieme all’iPhone 12 e poi uscito di scena con il passaggio al connettore USB-C, potrebbe presto tornare in una nuova veste. Nonostante fosse apprezzato per la praticità della ricarica magnetica senza fili, il modello originale aveva diversi limiti, e la sua produzione era stata interrotta. Ora, con l’arrivo dell’iPhone 17 Air, potrebbero esserci le condizioni per un rilancio. Molti utenti non aspettavano altro, ma almeno per il momento queste sono solo voci che di certo potrebbero trovare conferma.

Un ritorno spinto dai nuovi iPhone, ecco cosa potrebbe succedere

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe valutando di reintrodurre il MagSafe Battery Pack in versione aggiornata, proprio in vista del lancio del prossimo iPhone 17 Air, atteso come il modello più sottile mai realizzato ma con una batteria meno capiente. In questo scenario, un accessorio esterno dedicato potrebbe rappresentare la risposta di Cupertino ai limiti di autonomia, offrendo un supporto immediato per chi usa intensamente lo smartphone.

Le possibili novità del nuovo modello

Le ipotesi degli analisti puntano a una batteria compatibile con USB-C, capace di ricaricarsi anche tramite MagSafe. Alcuni rumor più audaci parlano addirittura della possibilità di un’interazione con i dispositivi Android, con un collegamento che potrebbe aprire automaticamente l’app Move to iOS, facilitando il passaggio all’ecosistema Apple. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea di un MagSafe Battery Pack più versatile sembra in linea con l’evoluzione del mercato.

Un contesto favorevole grazie a Qi2

Il ritorno dell’accessorio si inserirebbe in un panorama cambiato rispetto al 2020. L’arrivo dello standard Qi2, che ha reso più uniformi le soluzioni di ricarica magnetica, apre infatti nuove prospettive per accessori compatibili con più dispositivi. Apple potrebbe sfruttare questa occasione per rilanciare uno dei prodotti più richiesti della sua linea MagSafe, adattandolo a esigenze più ampie e moderne. Staremo a vedere.