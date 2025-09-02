iPhone 17 Pro Max, addio surriscaldamento: ecco la nuova camera di vapore interna

Ormai l’attesa è trepidante: mancano solo sette giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 17. Le novità però non smettono di arrivare e pian piano stanno trapelando anche gli aspetti più nascosti, tra cui la presenza di una nuova camera di vapore. Questa dovrebbe arrivare a bordo degli iPhone 17 Pro Max, scongiurando ogni tipo di surriscaldamento dissipando così il calore in maniera molto più efficiente rispetto al solito.

Un sistema più avanzato per gestire chip e memorie

Dalla foto diffusa si nota una struttura dalle dimensioni generose, pensata per coprire non solo il nuovo chip A19 Pro ma anche i moduli di memoria vicini. Per Apple sarebbe una svolta, visto che fino a oggi ha scelto soluzioni meno sofisticate come i fogli di grafite, efficaci ma limitati rispetto a un sistema a camera di vapore. Non è ancora chiaro se il sistema sarà riservato al modello Max o se arriverà anche sull’iPhone 17 Pro, dove la sfida della dissipazione si complica per via del formato più compatto.

Secondo le anticipazioni, il modello più grande dovrebbe anche contare su 12 GB di RAM, un passo in avanti utile a supportare elaborazioni sempre più complesse.

L’influenza dell’intelligenza artificiale e il ritorno all’alluminio

A rendere necessario questo salto tecnologico sarebbe soprattutto l’uso crescente dell’intelligenza artificiale. Apple ha deciso di elaborare direttamente sul dispositivo gran parte delle funzioni legate all’AI, così da proteggere la privacy degli utenti. Questo comporta un carico elevato non solo sul processore, ma anche sulle memorie, con inevitabili conseguenze sul fronte termico.

Negli ultimi anni il tema del calore è stato centrale: gli iPhone 15 Pro, con la scocca in titanio, tendevano a scaldarsi facilmente. La generazione successiva ha introdotto miglioramenti, ma era evidente la necessità di una soluzione più radicale. Le indiscrezioni parlano infatti di un ritorno all’alluminio per la scocca dei modelli Pro, materiale più efficiente nella dispersione del calore e quindi ideale per accompagnare la nuova vapor chamber.