Google TV si prepara al salto ai 64-bit

Google ha da poco annunciato un cambiamento importante per il futuro della sua piattaforma televisiva. Dal 1° agosto 2026 tutte le nuove applicazioni e gli aggiornamenti destinati a GoogleTV e AndroidTV dovranno supportare nativamente l’architettura a 64-bit. L’obiettivo di tutto ciò? Migliorare le prestazioni, ridurre i tempi di caricamento e garantire un’esperienza utente più fluida che mai. Si tratta di una transizione attesa da tempo. Essa rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione del sistema operativo.

Google TV e il futuro dello sviluppo software

Per gli utenti finali l’impatto sarà percepibile soprattutto in termini di reattività. Le app si apriranno più velocemente. Ma non solo. La navigazione risulterà più fluida e le operazioni quotidiane diventeranno più semplici. Resta però qualche incertezza sul destino dei dispositivi meno recenti. Questi ultimi, ad esempio, potrebbero non sfruttare al meglio i vantaggi del nuovo standard. Google ha assicurato che il supporto ai 32-bit non verrà eliminato e che il PlayStore continuerà a distribuire applicazioni compatibili con i vecchi modelli.

La scelta della società di Mountain View porta con sé conseguenze anche per gli sviluppatori. Le applicazioni che utilizzano codice nativo dovranno essere ricompilate per supportare entrambe le architetture, un processo che richiederà tempo e risorse ma che garantirà notevoli benefici in termini di performance. Grazie al supporto a 64-bit, gli sviluppatori avranno anche accesso a funzionalità avanzate. Si apre così la strada verso esperienze televisive sempre più sofisticate.

Secondo quanto riportato da Techradar, tale strategia fa parte della volontà dell’ azienda di consolidare la propria posizione nel mercato premium delle smart TV. Fluidità, stabilità e reattività diventano infatti elementi essenziali per competere con i grandi rivali del settore. Un esempio concreto è il recente GoogleTV Streamer, già progettato per sfruttare app ottimizzate a 64bit. Anche altri dispositivi, come Nvidia Shield, sono già pronti a beneficiare immediatamente di questa evoluzione. La roadmap offre quasi un anno di tempo per completare la transizione è trovare un equilibrio tra innovazione e compatibilità.