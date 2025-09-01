Ad
Ops! Mobile è il provider virtuale di settembre 2025: ben 300GB al mese

L'offerta che tutti stanno valutando è sicuramente quella di Ops! Mobile, gestore che costa molto poco mensilmente

Nel mercato dei gestori virtuali si fa spazio una nuova proposta che punta a distinguersi per abbondanza di dati e trasparenza. La nuova OPS Special 300 GB è la mossa con cui OPS! Mobile vuole attrarre clienti da altri operatori, offrendo un pacchetto ricco e senza costi nascosti. Un gestore virtuale può proporre dunque offerte del genere garantendo prezzi molto bassi e soprattutto riuscendo a mettere in difficoltà la concorrenza.

300 giga complessivi e pacchetto completo con Ops!

L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e un totale di 300 giga in 4G. La particolarità sta nella suddivisione del traffico: 150 giga sono previsti come base, mentre altri 150 giga vengono aggiunti direttamente da OPS! Mobile. Il prezzo mensile è di 9,99€, con la garanzia che resterà lo stesso per sempre.

Questa soluzione si colloca tra le più competitive nella sua fascia, pensata per chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva e non vuole rinunciare a un alto volume di dati. Si tratta delle migliori opportunità soprattutto per gli utenti più esigenti, i quali quando lasciano il loro gestore desiderano migliorare le loro possibilità.

Attivazione digitale e vincoli di portabilità

OPS Special 300 GB è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Può essere attivata da clienti provenienti da qualsiasi operatore, fatta eccezione per chi è attualmente in Vodafone. L’attivazione è semplice e avviene solo tramite SPID, modalità che rende il processo veloce e sicuro.

Il costo iniziale è di 9,90€, una spesa una tantum che copre l’attivazione. La spedizione della SIM, invece, è gratuita. Un dettaglio che conferma l’approccio trasparente del gestore, attento a evitare spese aggiuntive.

Con questa iniziativa, OPS! Mobile si inserisce tra i protagonisti della scena MVNO, con un’offerta che unisce tanti giga, condizioni chiare e la stabilità del prezzo fisso. Non bisogna perdere altro tempo, andate sul sito ufficiale del provider.

