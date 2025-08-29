Truffa phishing di fine agosto: il messaggio pericoloso svuota i conti

È ormai molto facile capitare nelle grinfie di una truffa, come questa volta. Molti utenti hanno segnalato un testo truffaldino che a primo impatto può sembrare normale. Stando a quanto riportato però è un tentativo di phishing, un inganno pericolosissimo che può mettere gli utenti in difficoltà in ogni momento derubandoli dei loro risparmi. In basso ci sono tutte le informazioni del caso che servono per evitare problemi di vario genere, non trascuratele assolutamente e fatene tesoro.

La truffa che frega le persone è qui: ecco il messaggio da tenere lontano

In realtà la truffa non è solo una in quanto ce ne sono due che agiscono allo stesso modo anche se con testi diversi tra loro. Il primo è proprio qui sotto:

“CON 250€ PUOI GUADAGNARE 2.750€ icon CON ENI

Investire in ENI ti offre un’opportunità unica: trasformare un piccolo investimento iniziale in una rendita significativa. Il nostro sistema analizza il mercato in tempo reale e sfrutta le migliori opportunità di crescita.

icon Come funziona?

– Investi solo 250€ e lasci lavorare il sistema.

– Il nostro algoritmo compra e vende ENI al miglior prezzo possibile.

– In soli 14 giorni puoi ottenere fino a 2.750€ di ritorno.

“Investire in ENI è la scelta giusta per chi vuole far crescere il proprio capitale in modo intelligente.” – FORBES

icon Niente rischi inutili | icon Nessuna esperienza richiesta | icon Solo pochi minuti al giorno

SCOPRI COME FUNZIONA“.

C’è anche un altro testo molto misterioso che per a quanto pare nasconde una truffa. Eccolo qui:

“Ciao, che questa giornata ti porti gioia e calore!

Non ho bisogno di grandi progetti per il futuro:

per me è importante che tu mi veda in esso, anche se è semplice.

Se non hai paura dei nuovi incontri, sono sempre aperto alla comunicazione!

Il mio profilo per persone interessanti: Twinkle_Queen_1988

Che questa giornata ti porti un sorriso!

Clara“.