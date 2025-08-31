Ops! Mobile con 300GB al mese è leader: battute TIM e Vodafone

OPS! Mobile, gestore virtuale emergente, introduce una nuova proposta dedicata a chi desidera tanti giga e un prezzo fisso nel tempo. La OPS Special 300 GB unisce minuti illimitati, ampia disponibilità di dati e condizioni di attivazione semplici, posizionandosi come un’offerta competitiva nel panorama mobile italiano.

Cosa include l’offerta di Ops! Mobile che piace a tutti

La OPS Special 300 GB mette a disposizione 300 giga di traffico dati in 4G, suddivisi in 150 giga di base e ulteriori 150 giga extra forniti da OPS! Mobile. Nel pacchetto sono compresi anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 100 SMS al mese. Il canone è di 9,99 € al mese, con la garanzia che resterà invariato nel tempo.

Ops! Mobile è per tutti o quasi: ecco chi può attivare la promo

Si tratta di un’offerta esclusiva per chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, con la possibilità di aderire indipendentemente dall’operatore di provenienza, ad eccezione dei clienti Vodafone. Questa scelta consente al gestore di attrarre utenti da una vasta gamma di operatori, mantenendo un target preciso di portabilità.

Attivazione rapida e senza costi di spedizione con Ops!

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata unicamente tramite SPID, garantendo una procedura veloce e sicura. Il costo di attivazione è di 9,90 € una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita. Una volta completato il processo, la SIM sarà pronta per l’uso senza ulteriori spese nascoste.

Un pacchetto pensato per gli utenti più esigenti

Con 300 giga mensili, questa offerta si rivolge a chi fa un utilizzo intensivo della rete mobile, sia per lavoro sia per intrattenimento, e desidera una connessione stabile in 4G. La combinazione di minuti illimitati, SMS inclusi e grande disponibilità di dati rende la OPS Special 300 GB una scelta adatta anche a chi utilizza lo smartphone come principale strumento di connessione.

Con questa proposta, OPS! Mobile consolida la propria strategia di puntare su offerte ricche e trasparenti, mantenendo prezzi competitivi e condizioni chiare per chi sceglie di cambiare operatore.