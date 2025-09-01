iPhone 17, ecco le immagini delle cover Clear Case

Continuano ad emergere in rete ogni giorno che passa nuove indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo ovviamente riferendo ai prossimi iPhone 17. Il debutto ufficiale di questi nuovi smartphone è ormai dietro l’angolo, dato che l’azienda terrà l’evento di presentazione il prossimo 9 settembre 2025. Nel frattempo, il noto leaker del settore Majin Bu ha pubblicato in rete nuove immagini ritraenti questa volta le cover Clear Case.

iPhone 17, emergono in rete le immagini delle cover Clear Case

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Majin Bu ha pubblicato in rete alcune immagini ritraenti le cover Clear Case dei prossimi iPhone 17. In particolare, le cover in questione sono del modello più prestante, ovvero il prossimo iPhone 17 Pro. Dall’immagine emersa, è possibile avere una ulteriore conferma sul modulo fotografico di questi smartphone.

In alto è infatti presente una forma ampia rettangolare che ospiterà il nuovo modulo fotografico di casa Apple. Questo, già secondo i rumors delle scorse settimane , ricorderà vagamente il modulo fotografico presente sui Google Pixel. Oltre a questo, comunque, l’immagine in questione ci ha inoltre rivelato che la cover Clear Case non sarà del tutto trasparente. Al centro, in prossimità del MagSafe, sarà presente una zona colorata di bianco piuttosto estesa. Al centro, invece, è sempre collocato il logo di Apple. Anche in questo caso, viene confermata la posizione della mela leggermente più centrata rispetto al passato, come avevano rivelato i rumors delle scorse settimane.

Il leaker Majin Bu ha postata l’immagine di questa cover nella unica versione trasparente. Tuttavia, lo stesso leaker ha rivelato che il colosso americano Apple potrebbe presentare le cover Clear Case anche in versioni colorate. Sembra però che il debutto di queste ultime non sarà immediato, ma che arriverà in seguito, magari come edizioni speciali o limitate.

Vedremo se il leaker Majin Bu avrà ragione anche questa volta.