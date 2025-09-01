Notebook Dell con prezzo RIDICOLO su Amazon: ecco l’offerta GRATIS

Volete spendere relativamente poco e avere ugualmente accesso ad un notebook di assoluta qualità? allora dovete subito pensare di mettere le mani sul notebook Dell Inspiron 15 3530, oggi disponibile in promozione direttamente su Amazon, con un prezzo finale di vendita decisamente più basso di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere.

Il prodotto dispone di un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione in FullHD (precisamente 1920 x 1080 pixel), passando anche per un refresh rate a 120Hz. Quest’ultima specifica è ciò che lo rende più speciale degli altri, proprio perché è possibile godere di una fluidità nettamente superiore alle media, andando in parte a limare i possibili difetti tecnici del pannello stesso. Sotto il cofano il consumatore si ritrova a poter abbracciare un processore Intel Core i5-1334U, SoC di ottima qualità generale, lo potremmo quasi definire di fascia media, con una configurazione complessivamente molto valida: 16GB di RAM, 512GB di memoria interna su SSD e anche scheda grafica Intel Iris Xe.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, il che chiaramente non limita le possibilità di utilizzo, e lo rende aperto sostanzialmente a tutti i consumatori. Lo chassis è realizzato in plastica, con una buona finitura opaca su tutta la superficie, perfetta per non trattenere troppo le impronte durante le sessioni di utilizzo (anche se è sempre difficile da pulire).

Notebook Dell è in promozione su Amazon

Sconto molto interessante attivo per tutti gli utenti, difatti la promozione di cui vi stiamo parlando è accessibile a prescindere che si abbia, o meno, un abbonamento Amazon Prime attivo. Il listino parte da 599 euro, per scendere giusto in questi giorni di circa 150 euro, arrivando a poter sostenere un investimento finale di soli 449 euro. L’ordine è da effettuare qui.