Amazon impazzisce con lo sconto su Honor 200: prezzo CROLLATO oggi

Gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare nettamente su ogni singolo acquisto effettuato con una promozione Amazon più unica che rara, viene applicata direttamente su Honor 200, uno smartphone che riesce ad abbracciare la fascia intermedia, sebbene comunque sia perfettamente in grado di mettere sul piatto specifiche tecniche di alto livello.
La scheda tecnica di questo smartphone è davvero di tutto rispetto, se considerate che comunque parliamo di un prodotto che può raggiungere un peso di soli 187 grammi, è facilmente utilizzabile con l’ausilio di una sola mano date dimensioni di 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri di spessore, oltre alla possibilità di mettere le mani su un display da 6,7 pollici di diagonale, un buonissimo OLED con risoluzione di 1200 x 2664 pixel, densità di 436 ppi ed anche 120Hz di refresh rate, per una fluidità davvero elevata.
Sotto il cofano si trova un processore di tutto rispetto, in particolare parliamo di Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con una frequenza di clock che si estende fino a 2,63GHz, passando anche per una GPU Adreno 720, con alle spalle una configurazione che si completa con 8GB di RAM, nonché un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante che l’utente andrà a scegliere di acquistare (la ROM non è comunque espandibile con microSD).
Solo con il canale Telegram @codiciscontotech potete avere ogni giorno le offerte Amazon gratis in regalo, vi aspettano anche codici sconto e tutti i migliori prezzi più bassi del momento.
Amazon, lo sconto Honor 200 è davvero da urlo oggi
Volete uno smartphone relativamente economico, ma pronto a garantire buone prestazioni generali? Honor 200 può davvero fare a caso vostro, il suo listino di 399 euro viene sapientemente ridotto da parte di Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale da sostenere pari a soli 299,90 euro. Ordinatelo subito qui, ricordando comunque che la spedizione a domicilio è gestita da Amazon stessa.