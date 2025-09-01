Telegram: il CEO si rifiuta di cedere i dati personali

Telegram non è soltanto un’app di messaggistica: è diventata simbolo di una battaglia sulla riservatezza. Al centro di tale vicenda c’è Pavel Durov, il suo fondatore, che continua a rivendicare con ostinazione un principio semplice e radicale: la privacy degli utenti non è negoziabile. Una convinzione ribadita di recente in un post su X, dove ha dichiarato che nessuna autorità avrà mai accesso ai messaggi privati. In tal modo, il CEO ha risposto anche alle accuse di aver concesso backdoor.

Telegram è categorica: non cede i suoi dati

La controversia riapre il grande dibattito sulla relazione tra libertà individuale e sicurezza collettiva. Per i governi, l’impossibilità di accedere ai contenuti scambiati su piattaforme criptate rappresenta un ostacolo al contrasto della criminalità. Per Durov, invece, cedere a tali pressioni significherebbe tradire la missione originaria di Telegram. La sua posizione non è nuova: già nel 2014 aveva lasciato la Russia per non consegnare al Cremlino i dati dei leader delle proteste ucraine. Da allora si è costruito la reputazione di imprenditore refrattario a qualsiasi forma di compromesso politico.

Intanto, Telegram è cresciuta fino a superare il miliardo di utenti e si è imposta come strumento cruciale in contesti di crisi. Dalla guerra in Ucraina alla circolazione di informazioni in regimi autoritari. Ma la stessa forza che l’ha reso indispensabile lo espone a critiche costanti. Organizzazioni e ricercatori denunciano, infatti, la presenza di contenuti illeciti e l’insufficienza delle misure di controllo.

Durov, intanto, continua a dividersi tra vicende giudiziarie e notorietà pubblica. La notizia della sua enorme eredità destinata ai suoi 106 “figli” ha attirato curiosità e dibattiti. Ma non ha spostato il focus della sua battaglia: difendere a ogni costo la privacy digitale. Ciò anche a costo di sfidare governi, tribunali e opinione pubblica. Una posizione netta che continua a guidare la strategia della sua piattaforma di messaggistica.