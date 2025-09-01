WhatsApp: ecco il gruppo truffa che sta colpendo tutti quanti

Quando si parla di messaggistica, sicuramente l’applicazione che viene in mente a ogni utente e WhatsApp, la nota applicazione infatti vanta un bacino di utenti senza eguali guadagnato nel corso degli anni grazie alle funzionalità che vengono offerte a tutti coloro che la utilizzano e contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso davvero facile e intuitiva, tutto ciò nel corso dell’ultimo decennio ha reso WhatsApp una piattaforma in grado di raccogliere oltre 2 miliardi di account attivi e purtroppo all’interno di essi anche utenti poco raccomandabili come i truffatori.

Questo incipit non fa altro che da apertura, purtroppo ad un fenomeno che conosciamo bene, stiamo parlando delle truffe e nello specifico delle truffe online, un problema che affligge ormai da diverso tempo il mondo del web e che adesso si è spostato su WhatsApp dal momento che la nota piattaforma di messaggistica rappresenta un vero e proprio buffet di possibili vittime da attaccare costantemente, i truffatori questo lo sanno e infatti ormai da diverso tempo usano WhatsApp per imbastire truffe decisamente ingegnose ma molto pericolose, anche qui in Italia recentemente il fenomeno è arrivato con forza e una nuova truffa sta facendo davvero tanti danni, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La truffa del gruppo YouTube

La truffa di cui vi parliamo oggi esordisce senza preavviso tramite l’aggiunta della vittima all’interno di un gruppo su WhatsApp, all’interno di questo gruppo alla vittima viene proposto di guadagnare facilmente eseguendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video oppure commentarli, In cambio infatti i truffatori inviano qualche piccolo bonifico in modo sia da conquistare la fiducia del malcapitato sia da riciclare il denaro sporco ottenuto ingannando le altre vittime, dopodiché poi i truffatori propongono la vittima di effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituirlo moltiplicato svariate volte, una volta fatto ovviamente il denaro sparirà in pochi secondi insieme ai truffatori, ecco perché non dovete assolutamente seguire nessun tipo di istruzione, onde evitare di cascare in pieno nel pericolo.