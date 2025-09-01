Microsoft Copilot debutta su TV e monitor Samsung 2025

Samsung rafforza il proprio ecosistema di dispositivi con un’integrazione che segna un nuovo standard per il settore. La serie 2025 di TV e monitor smart accoglierà infatti Microsoft Copilot, l’assistente AI che amplierà le funzionalità già offerte da SamsungVision AI. L’obiettivo? Trasformare gli schermi di casa in un punto di accesso immediato all’intelligenza artificiale conversazionale, con strumenti pensati per rendere più semplice la scoperta di contenuti, la gestione della quotidianità e persino l’apprendimento.

Microsoft Copilot: un nuovo alleato per l’esperienza quotidiana

Copilot sarà accessibile con un semplice comando vocale o attraverso un click sul telecomando. Questo consentirà agli utenti di porre domande, ottenere consigli, ricevere riassunti o approfondimenti legati a ciò che si sta guardando, senza dover utilizzare altri dispositivi esterni. Samsung conferma così la propria visione di display sempre più centrali nella vita di tutti i giorni, in grado di unire intrattenimento, informazione e interazione intelligente.

L’integrazione con Copilot non sostituisce, ma affianca le funzionalità già presenti come Bixby e Click to Search. All’interno dell’hub lifestyle Samsung Daily+, l’assistente AI offrirà suggerimenti personalizzati su contenuti, alimentazione, benessere e molto altro, rendendo i televisori e i monitor non solo strumenti di visione, ma veri compagni di vita digitale.

Grazie all’interazione naturale, Copilot potrà rispondere in tempo reale a curiosità sugli attori di un film, sugli atleti di una partita o sui dettagli di una trama. Potrà anche facilitare lo studio delle lingue straniere o aiutare a chiarire concetti complessi, ampliando l’uso dello schermo oltre il semplice intrattenimento. Microsoft sottolinea come questa collaborazione trasformi il televisore in un vero assistente domestico, capace di supportare attività pratiche e momenti di relax. Leader del mercato globale dei TV da diciannove anni consecutivi, Samsung dimostra ancora una volta la volontà di innovare. L’introduzione di Copilot rappresenta un passo importante verso la realizzazione di schermi che non siano solo finestre sul mondo, ma piattaforme intelligenti per vivere meglio la propria quotidianità.