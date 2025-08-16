Intelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

AI: Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat, quale scegliere?

L'AI al giorno d'oggi viene considerata uno strumento ideale per aiutare l'utente in diverse circostanze.

scritto da Valentina Acri
AI

Sono sempre di più le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e, di conseguenza, le proposte a cui gli utenti possono giornalmente accedere per portare a termine un compito di qualsiasi genere o semplicemente per chiedere un consiglio o un’opinione. La stessa Microsoft, infatti, ha lavorato attentamente mettendo a disposizione strumenti innovativi come Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat.

Due strumenti che si differenziano per caratteristiche differenti ma anche per essere state progettate implementando funzionalità destinate a diverse esigenze. Scopriamo dunque in questo articolo maggiori informazioni in merito a questi due chatbot basati sullAI.

AI: Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat

L’AI al giorno d’oggi viene considerata uno strumento ideale per aiutare l’utente in diverse circostanze. Capita spesso infatti di non avere abbastanza tempo a disposizione per terminare un progetto nei termini prestabiliti e l’AI può aiutare a svolgere tutto in pochissimi minuti. Nel caso di Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat, si tratta di due soluzioni che si differenziato per alcuni aspetti.

Non a caso, infatti, Copilot Chat è uno strumento progettato per consentire agli utenti di interagire con l’AI e, dunque, di portare a termine conversazioni naturali. L’utilizzo è davvero semplice e per gli utenti che non hanno un abbonamento a Microsoft 365 Copilot è possibile accedere tramite modalità web.

Per quanto riguarda Microsoft 365 Copilot, l’AI viene integrata nei noti strumenti Office come PowerPoint, Word ed Excel. Non a caso, tale integrazione consente aumentare la produttività aiutando l’utente non solo con suggerimenti ma anche con la generazione automatica di contenuti.

Copilot Chat e Microsoft 365 Copilot possono pertanto essere utilizzati per diversi scopi. Quest’ultima non fa altro che rivelarsi una soluzione indispensabile durante il lavoro e dunque durante l’utilizzo dei classici strumenti di Office. Di conseguenza, l’ottimizzazione del lavoro è costante sia quando si utilizzano soluzioni come Word che quando l’utente ha necessità di utilizzare Excel.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Valentina Acri

Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.