AI: Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat, quale scegliere?

Sono sempre di più le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e, di conseguenza, le proposte a cui gli utenti possono giornalmente accedere per portare a termine un compito di qualsiasi genere o semplicemente per chiedere un consiglio o un’opinione. La stessa Microsoft, infatti, ha lavorato attentamente mettendo a disposizione strumenti innovativi come Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat.

Due strumenti che si differenziano per caratteristiche differenti ma anche per essere state progettate implementando funzionalità destinate a diverse esigenze. Scopriamo dunque in questo articolo maggiori informazioni in merito a questi due chatbot basati sullAI.

AI: Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat

L’AI al giorno d’oggi viene considerata uno strumento ideale per aiutare l’utente in diverse circostanze. Capita spesso infatti di non avere abbastanza tempo a disposizione per terminare un progetto nei termini prestabiliti e l’AI può aiutare a svolgere tutto in pochissimi minuti. Nel caso di Microsoft 365 Copilot e Copilot Chat, si tratta di due soluzioni che si differenziato per alcuni aspetti.

Non a caso, infatti, Copilot Chat è uno strumento progettato per consentire agli utenti di interagire con l’AI e, dunque, di portare a termine conversazioni naturali. L’utilizzo è davvero semplice e per gli utenti che non hanno un abbonamento a Microsoft 365 Copilot è possibile accedere tramite modalità web.

Per quanto riguarda Microsoft 365 Copilot, l’AI viene integrata nei noti strumenti Office come PowerPoint, Word ed Excel. Non a caso, tale integrazione consente aumentare la produttività aiutando l’utente non solo con suggerimenti ma anche con la generazione automatica di contenuti.

Copilot Chat e Microsoft 365 Copilot possono pertanto essere utilizzati per diversi scopi. Quest’ultima non fa altro che rivelarsi una soluzione indispensabile durante il lavoro e dunque durante l’utilizzo dei classici strumenti di Office. Di conseguenza, l’ottimizzazione del lavoro è costante sia quando si utilizzano soluzioni come Word che quando l’utente ha necessità di utilizzare Excel.