ChatGPT: preoccupa l’utilizzo errato dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e i chatbot vengono utilizzati dagli utenti per diversi scopi. Generare un’immagine, riassumere libri e testi, scrivere bozze di email formali e molto altro diventano compiti semplici e rapidi. Tutto ciò infatti può essere portato a termine chiedendo l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Fino a poco tempo fa, ad esempio, generare immagini richiedeva tante ore di lavoro oltre che competenze adeguata in grafica. La situazione cambia radicalmente con la diffusione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT e altri chatbot.

Nonostante gli usi sopra elencati, molto comuni ormai tra milioni di utenti in tutto il mondo, non mancano i casi in cui i chatbot vengono utilizzati erroneamente chiedendo consigli a cui effettivamente il chatbot non è realmente in grado di rispondere. Scopriamo insieme maggiori informazioni in merito a tali situazioni.

ChatGPT: quando l’AI non è in grado di dare consigli

Siete tra coloro che molto spesso ricorre ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale, come ChatGPT, per risolvere un compito, un progetto o semplicemente un dubbio? Se la risposta è sì, probabilmente il chatbot vi avrà aiutato a portare tutto a termine nel minor tempo possibile senza alcuno sforzo e, soprattutto, nei termini prestabiliti.

La preoccupazione riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di ChatGPT riguarda, invece, i casi in cui gli utenti chiedono consigli medici ottenendo risultati non adeguati e dunque non congrui con quelli che darebbero degli specialisti. Secondo una recente ricerca, però, ChatGPT sarebbe il chatbot AI più restio a rispondere a quesiti relativi alla salute mentale.

Ciò nonostante, l’attenzione ricade sull’utilizzo che alcuni utenti più fragili possono fare di strumenti come questi. E’ bene ricordare, di conseguenza, che l’intelligenza artificiale deve essere utilizzata solo per scopi per cui è stata addestrata, affidandosi a medici e specialisti nei casi in cui ci sia bisogno di supporto. L’uso dell’AI infatti deve essere ben controllato e mirato.