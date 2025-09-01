Samsung One UI 8, un bug colpisce le notifiche su Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

I nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold7 e ZFlip 7 sono arrivati sul mercato con l’ultima versione stabile della One UI 8. L’interfaccia introduce numerose funzioni basate sull’intelligenza artificiale, pensate per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. Insieme alle novità però, alcuni utenti, hanno segnalato un problema fastidioso che riguarda le notifiche.

Samsung One UI 8: patch già in beta, ma non ancora su versione stabile

Il bug sembra essere legato alla modalità “Non disturbare”, una funzione fondamentale per gestire chiamate e avvisi in maniera selettiva. Normalmente, questa opzione consente di silenziare il dispositivo senza perdere messaggi o chiamate importanti, grazie alle eccezioni personalizzabili. Su One UI 8, però, qualcosa non funziona come dovrebbe. Le impostazioni si resettano e il sistema ignora le eccezioni definite dall’utente. In pratica, lo smartphone finisce per zittire indistintamente tutte le notifiche, comprese quelle considerate prioritarie.

La situazione ha sollevato preoccupazioni, soprattutto per chi utilizza lo smartphone in contesti lavorativi o per la gestione di chiamate urgenti. Perdere notifiche rilevanti può rappresentare un rischio concreto. C’è però una nota positiva. Samsung è già a conoscenza del malfunzionamento e ha iniziato a muoversi per risolverlo. Un recente aggiornamento della beta di One UI 8 per la serie Galaxy S25 ha introdotto una correzione specifica per questo bug. Ciò conferma che la soluzione è pronta, ma non è ancora stata distribuita alla versione stabile installata sui Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Fino al rilascio ufficiale della patch, Samsung consiglia agli utenti di controllare regolarmente le impostazioni della modalità “Non disturbare” per evitare spiacevoli sorprese.

L’attesa non dovrebbe essere lunga. Considerata la gravità del problema e l’impatto diretto sull’esperienza d’uso, è probabile che l’azienda rilasci un aggiornamento dedicato a breve. Nel frattempo, resta l’amara constatazione che un software all’avanguardia come One UI 8, ricco di funzioni AI evolute, sia stato accompagnato da un bug in una funzione semplice ma vitale come la gestione delle notifiche.