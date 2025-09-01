Ad
Organoidi cerebrali controllano un robot, svolta negli USA

Innovazione nella robotica: un robot controllato da organoidi cerebrali mostra movimenti coordinati sorprendenti.

scritto da Rosalba Varegliano

Organoidi cerebrali al comando di un robot, il nuovo confine della ricerca negli USA

La scienza compie un passo che fino a pochi anni fa apparteneva alla fantascienza. Gli organoidi cerebrali umani sono stati utilizzati per controllare i movimenti di un robot, aprendo scenari inediti per il futuro della ricerca biomedica e della robotica.

Gli organoidi cerebrali sono piccole strutture tridimensionali ottenute a partire da cellule staminali. Pur non essendo cervelli completi, replicano in parte l’organizzazione e l’attività elettrica di un sistema nervoso. Nei laboratori statunitensi, i ricercatori hanno collegato questi mini-cervelli ad un’interfaccia digitale in grado di tradurre i segnali neuronali in comandi pensati per un robot. Il risultato è stato sorprendente. Il robot ha reagito agli stimoli provenienti dagli organoidi, compiendo movimenti coordinati e dimostrando una capacità di adattamento primordiale. Non si tratta ancora di un controllo complesso o paragonabile a quello umano, ma di una dimostrazione concreta che la biologia può essere integrata con i sistemi meccanici ed elettronici in modo diretto.

Perché questa scoperta è importante

L’esperimento apre a prospettive enormi. Da un lato, può aiutare i ricercatori a comprendere meglio come funzionano le reti neuronali e come reagiscono a diversi stimoli, fornendo informazioni preziose per lo studio di malattie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson o SLA. Dall’altro, potrebbe gettare le basi per una nuova generazione di intelligenze ibride, in cui sistemi biologici e intelligenza artificiale lavorano insieme. Gli scienziati sottolineano che si tratta solo di un primo passo e che le applicazioni pratiche sono ancora lontane. Restano inoltre aperte questioni etiche fondamentali: fino a che punto sarà giusto spingersi nella creazione di sistemi che uniscono cellule umane e macchine?

Per ora, la ricerca ha dimostrato che la connessione tra organoidi e robot è possibile e funzionante. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova era per l’unione tra biologia e tecnologia, e che potrebbe rivoluzionare la medicina, la robotica e persino il concetto stesso di intelligenza.

