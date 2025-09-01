Gemini

Google continua a perfezionare l’esperienza grafica di Gemini su Android, introducendo un nuovo overlay che sostituisce la classica finestra rettangolare con una pillola animata. Il cambiamento, già in distribuzione tramite le ultime versioni dell’app Google, rappresenta un passo ulteriore nel percorso di rinnovamento estetico dell’assistente AI di Mountain View.

Un overlay che cambia forma

Fino a oggi, l’attivazione di Gemini avveniva con la comparsa di un rettangolo arrotondato che si apriva dalla parte inferiore dello schermo. Con l’aggiornamento, la dinamica cambia radicalmente: il comando vocale “Hey Google”, la pressione prolungata del tasto di accensione o lo swipe diagonale dagli angoli attivano un’animazione che parte da un cerchio centrale. Quest’ultimo si espande rapidamente, trasformandosi in una pillola luminosa, pronta a ricevere comandi vocali o testuali.

Il nuovo design non modifica le funzioni principali dell’assistente, ma aggiorna la percezione visiva, rendendo l’avvio più scenografico e allineato al linguaggio grafico che Google sta diffondendo nelle ultime versioni di Android.

Coerenza estetica con Android e Pixel Launcher

La pillola richiama elementi già presenti nell’interfaccia Google. La barra di ricerca del Pixel Launcher e la barra interna di Android condividono infatti un approccio grafico simile, basato su linee morbide e forme allungate. L’intento sembra quello di avvicinare ulteriormente Gemini al resto del sistema operativo, creando un’esperienza più coerente e armonizzata.

Tuttavia, permane una certa incongruenza: l’overlay a pillola non coincide perfettamente con la barra dei prompt utilizzata all’interno dell’app Gemini completa, segno che Google è ancora in una fase di sperimentazione. È probabile che nei prossimi aggiornamenti l’azienda punti a uniformare completamente proporzioni, stili e animazioni.

Funzionalità invariate ma stile rinnovato

Dal punto di vista pratico, la nuova interfaccia non porta grandi cambiamenti. Restano il menu a più funzioni, il microfono per l’input vocale, la scorciatoia a Gemini Live e la maniglia per aprire la homepage dell’assistente. Anche il pulsante Condividi schermo con Live ha adottato il nuovo stile a pillola, segnalando che l’aggiornamento riguarda l’intero set di comandi rapidi.

Si tratta quindi di un rinnovamento che punta più sull’impatto visivo che sulla funzionalità, ma che conferma l’attenzione di Google a come l’assistente AI viene percepito dagli utenti durante l’interazione quotidiana.

Rollout graduale tra beta e stabile

La novità è stata individuata sia nella versione Beta 16.33 dell’app Google sia nella versione stabile 16.32. Non tutti gli utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento: come spesso accade con le modifiche grafiche, il rilascio avviene in maniera graduale.

Chi non vede ancora la pillola può provare a forzare l’arresto dell’app dalle impostazioni per accelerare l’attivazione, anche se la distribuzione resta vincolata ai server di Google. Nelle prossime settimane la novità dovrebbe raggiungere la totalità dei dispositivi compatibili.

Un passo verso l’unificazione dell’esperienza

La scelta di introdurre la pillola animata si inserisce in una strategia più ampia di Google, che non riguarda solo le funzionalità di Gemini ma anche il suo aspetto visivo. L’obiettivo è garantire un assistente che non sia soltanto potente, ma anche coerente con l’ecosistema Android e riconoscibile in ogni contesto.

Non si esclude che in futuro possano arrivare ulteriori affinamenti grafici, magari con l’introduzione di una barra unificata che funzioni allo stesso modo su overlay, app completa e widget, eliminando ogni discrepanza estetica.