Googl Pixel

Google sta preparando una riorganizzazione significativa delle impostazioni diagnostiche sui dispositivi Pixel, con l’obiettivo di unificare strumenti finora sparsi in varie sezioni in un unico punto di accesso. La novità è stata individuata nell’ultima versione dell’app Pixel Troubleshooting (1.0.792370112), dove compare una nuova sezione chiamata “Salute e supporto del dispositivo”.

Google: un hub unico per la diagnostica

Fino a oggi, le opzioni di diagnostica presenti nei Pixel — come la verifica della batteria, della ricarica o del touchscreen — erano distribuite in diverse aree delle impostazioni, obbligando gli utenti a percorsi frammentati per risolvere i problemi. Con la nuova interfaccia, Google punta a sostituire il menu attuale “Suggerimenti e assistenza” con un hub completo che accorpi tutti gli strumenti di manutenzione. L’idea è di semplificare la gestione del dispositivo e permettere anche agli utenti meno esperti di accedere velocemente alle informazioni più rilevanti sullo stato del proprio Pixel.

Nuovi strumenti di diagnostica

All’interno della nuova sezione emergono diverse opzioni utili. Una di queste è “Salute della batteria”, che riprende i controlli già disponibili per identificare problemi di autonomia, cicli di ricarica e possibili surriscaldamenti. Accanto a questa è presente “Temperatura del dispositivo”, una schermata che mostra i valori interni e li traduce in una scala colorata, segnalando eventuali situazioni a rischio. Il nuovo hub integra anche collegamenti rapidi a sezioni già note, come Archiviazione e Aggiornamenti di sistema, facilitando così operazioni di manutenzione ordinaria.

Diagnostica potenziata dall’AI

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ancora non attive ma già visibili nel codice. Tra queste spicca la sezione “Diagnostica di ricarica”, che dovrebbe sfruttare l’AI per analizzare anomalie durante la ricarica e suggerire soluzioni su misura.

A questo si aggiunge una nuova barra di ricerca intelligente, progettata per comprendere le domande degli utenti in linguaggio naturale. In futuro, basterà digitare un quesito come “perché il telefono si scalda durante la ricarica?” per ricevere una risposta mirata e indicazioni pratiche. Queste funzioni non sono ancora operative nella versione attuale, ma testimoniano la volontà di Google di spostare sempre di più la diagnostica su un livello proattivo e automatizzato.

Garanzia e assistenza integrate

Il nuovo hub includerà anche strumenti per gestire la garanzia del dispositivo, in maniera simile a quanto avviene da tempo su iOS. Gli utenti potranno verificare in pochi tocchi lo stato della copertura e decidere se avviare una richiesta di riparazione.

Inoltre, sarà possibile contattare direttamente il supporto Google, riducendo i passaggi necessari in caso di problemi più complessi. Questa integrazione punta a ridurre i tempi di intervento e a offrire un’esperienza più fluida e coerente con l’ecosistema Pixel.

Una gestione più semplice e intuitiva

Sebbene la nuova sezione “Salute e supporto del dispositivo” sia ancora in fase di test interno e non disponibile pubblicamente, rappresenta un passo importante per migliorare la fruibilità delle impostazioni. L’unificazione degli strumenti non solo riduce la frammentazione, ma consente di avere una visione completa dello stato del telefono in un unico spazio. Con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale, Google mira a rendere la manutenzione meno tecnica e più accessibile, con soluzioni personalizzate e una guida chiara in caso di problemi.