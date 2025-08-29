Gemini per Android cambia volto

La corsa all’intelligenza artificiale nel mondo mobile non si ferma. Google, infatti, ha puntato con decisione su Gemini, trasformandolo in una parte essenziale dell’ecosistema Android. La continua crescita di questo assistente IA ha reso inevitabile un lavoro costante di aggiornamento, che il team di Mountain View porta avanti senza sosta.

Proprio nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo update che non introduce funzioni rivoluzionarie, ma propone un cambiamento visibile, ovvero la riprogettazione del widget di Gemini per Android. Parliamo di un intervento grafico che, pur mantenendo la semplicità dell’interfaccia, dimostra la volontà di Google di uniformare il linguaggio visivo delle proprie applicazioni.

Gemini: un design più curato e moderno

La nuova versione del widget si distingue per un’estetica più armoniosa. Il layout a riga singola presenta ora angoli arrotondati sul lato sinistro, mentre le varianti a due o tre righe mostrano curve più marcate nella parte superiore. Piccoli dettagli, che però contribuiscono a un aspetto più elegante e coerente con le linee guida di design adottate da Google negli ultimi anni.

Il widget aggiornato è disponibile con la versione 1.0.795460806 dell’app Gemini per Android. Gli utenti interessati possono scaricarla sia attraverso il Play Store sia tramite il sito APK Mirror, su cui vengono pubblicati regolarmente i file di installazione. Un simile restyling grafico conferma il ruolo di primo piano che Gemini sta assumendo all’interno della strategia di Google. Da semplice assistente integrato, il software è diventato il cuore delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale offerte da Android. Non sorprende, quindi, che Mountain View scelga di perfezionarne costantemente l’esperienza d’uso complessiva, lavorando tanto sulle funzionalità quanto sull’impatto visivo.

L’aggiornamento al widget è solo uno dei tanti passi che segnano il percorso di crescita di Gemini. In un settore dominato dall’innovazione rapida, anche i dettagli grafici diventano fondamentali per rendere l’assistente IA più intuitivo e vicino alle esigenze degli utenti.