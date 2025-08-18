Android Auto: interessante novità anti distrazioni

Una delle applicazioni per auto più utilizzate sicuramente e Android auto, la piattaforma per connettere il proprio smartphone Android all’auto e infatti indispensabile durante la guida per evitare distrazioni ma fino a questo momento, a causa anche dell’evoluzione importante dei vari sistemi digitali presenti all’interno delle auto, Android Auto cominciava a stare a stretto a molti utenti per quanto riguarda il proprio drawer, quest’ultima infatti era in grado di visualizzare solo quattro o cinque colonne di applicazioni che all’interno del display molto ampi rappresentava un vero e proprio spreco di spazio disponibile, cosa che rendeva difficile anche trovare una specifica applicazione dal momento che era necessario scorrere più volte e di conseguenza aumentava i rischi per il guidatore, quest’ultimo infatti era costretto a scorrere tra più pagine, cosa non ideale in tale momento.

Nuovo layout

A causa di questo motivo, Google ha deciso di ridisegnare il layout del drawer in modo da permettergli di contenere fino a sette colonne di applicazioni, questa novità è stata individuata all’interno dell’ultima versione dai colleghi di Android authority, questi sono riusciti infatti ad espandere la visualizzazione fino ad appunto a un numero di sette file di applicazioni, come se non bastasse, sono stati abilitati anche i comandi rapidi che vengono aggiunti come colonna aggiuntiva di destra.

Non è chiaro se sette rappresenta il numero massimo o se invece schermi più grandi consentano di aumentare ancora di più il numero di colonne disponibili, probabilmente per scoprirlo sarà necessario attendere il rilascio ufficiale di questa novità su cui non abbiamo ancora informazioni ufficiali.

Bisognerà capire poi se questa possibilità sarà attivata di default nei display più ampi oppure sarà attivabile, questo perché alcuni potrebbero trovarla comoda mentre altri potrebbero trovarla scomoda poiché ovviamente avere a disposizione più applicazioni aumenta il rischio di cliccare qualcosa per sbaglio senza volerlo.