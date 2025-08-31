Oppo find X9 Pro: ormai sappiamo ogni dettaglio

Le ultime voci di corridoio per quanto riguarda il mondo della telefonia si sono concentrate particolarmente sui dispositivi di casa Oppo, nello specifico quello sotto i riflettori e il prossimo dispositivo in arrivo anche in Europa definito Oppo Find X9 Pro, modello di punta che porterà con sé caratteristiche davvero interessanti e del quale praticamente ormai sappiamo ogni cosa grazie a ultime voci arrivate sul web che annunciano in anteprima le specifiche tecniche, guardiamo insieme di cosa si tratta.

Specifiche da top di gamma

Partiamo ovviamente dagli elementi più importanti, il dispositivo monterà un display OLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz.

Per quanto riguarda la CPU abbiamo il SoC MediaTek Dimensity 9500 supportato da ben 16 GB di RAM e 512 Gb di memoria interna nel taglio più elevato.

Per le rimanenti specifiche tecniche, ovviamente ci concentriamo sul modulo fotocamera posteriore che sarà composto da tre sensori, sensore principale Sony LYT-828 a 50 megapixel, un sensore ultrawide Samsung ISOCELL JN5 a 50 megapixel e in ultimo un sensore a periscopio Samsung ISOCELL HP5 da 200 megapixel con zoom ottico 3x, abbinati ad un sensore frontale Samsung ISOCELL JN5da 50 megapixel, dotato di messa a fuoco automatica.

Alimentare tutto questo concentrato di tecnologia abbiamo la batteria con una capacità da 7550 mA in grado di supportare la ricarica rapida via cavo ad 80 W e wireless a 50 W, ovviamente il dispositivo arriverà sul mercato con Android 16 montato di default e l’ultima versione della ColorOS, Tutte queste caratteristiche tecniche ovviamente le descrivono senza troppi problemi un dispositivo di gamma di cui però ancora non sappiamo quale sarà il prezzo, sicuramente non sarà un device economico e bisognerà attendere la ufficiale per capire il prezzo che non sarà solo diretto al cambio, ma sarà al netto di dazi sulle importazioni di vario tipo.