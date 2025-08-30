OPPO F31: attesi tre modelli diversi? Ecco le ultime indiscrezioni

OPPO sembra pronta a rimescolare le carte nel segmento degli smartphone di fascia media. Il punto di partenza sarebbe la nuova serie F31. Già la scelta del nome lascia spazio a diversi interrogativi. L’azienda cinese, infatti, ha deciso di saltare del tutto la numerazione F30. Non è chiaro se si tratti di una mossa di marketing o di un semplice cambio di strategia interna. E non è tutto. Sembra che OPPO abbia deciso di cambiare approccio presentando tre modelli diversi. Oltre al modello base, accompagnato dalla versione più avanzata, ci sarà anche un’ulteriore variante. I dispositivi in questione saranno gli F31, F31 Pro e F31 Pro Plus. Una strategia che punta ad ampliare l’offerta.

Nuove strategie per la serie F31 di OPPO

A rivelare i primi dettagli è stato Abhishek Yadav, un nome noto per tali dinamiche. Quest’ultimo su X ha condiviso informazioni che, se confermate, delineano un progetto ambizioso. Secondo quanto riportato, i modelli F31 e F31 Pro saranno alimentati da processori MediaTek Dimensity, rispettivamente 6300 e 7300, e integreranno una batteria da 7.000 mAh. A ciò si aggiunge la promessa di una ricarica rapida fino a 80 W.

Il vertice della serie, F31 Pro Plus, farà un passo ulteriore. OPPO avrebbe optato per un chip Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm. Abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Nulla è trapelato sui prezzi e sul design, ma le caratteristiche lasciano intendere un prodotto pensato per gli utenti più esigenti che non vogliono spendere cifre troppo alte.

Riguardo le tempistiche, il debutto dovrebbe avvenire a metà settembre, probabilmente tra il 12 e il 14. Con l’India come mercato di lancio. Resta da capire se e quando la serie arriverà anche altrove. Intanto, la curiosità cresce. Con le prime caratteristiche trapelate, OPPO sembra intenzionata a rendere la F31 una delle linee più chiacchierate della stagione. Non resta che attendere l’arrivo delle prime dichiarazioni ufficiali.