Amazon SPEZZA il prezzo di Apple iPhone 16 con un’offerta FOLLE

Una vera e propria offerta folle vi attende su Amazon per l'acquisto di Apple iPhone 16.

Amazon SPEZZA il prezzo di Apple iPhone 16 con un'offerta FOLLE

Gli utenti in questi giorni possono raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di Apple iPhone 16, uno smartphone che punta fortissimo sul garantire un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. La promozione disponibile su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione.

La prima caratteristica che cattura l’attenzione di questo smartphone riguarda chiaramente le dimensioni inferiori alla media, essendo un prodotto da 170 grammi con 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, e soprattutto un display da soli 6,1 pollici di diagonale, Super Retina XDR OLED che raggiunge una densità di 460 ppi, ma anche risoluzione di 1179 x 2556 pixel e refresh rate a 60Hz, così da riuscire a godere di dettaglio e qualità nettamente superiori al normale (da non trascurare nemmeno la protezione Ceramic Shield).

Il processore è l’ultimo SoC di casa Apple, trattasi dell’ottimo Apple A18 che viene impreziosito dalla presenza di una GPU 5-core alle cui spalle finalmente troviamo 8GB di RAM (e non più 6GB come nelle versioni precedenti). La memoria interna è variabile, tutto dipende direttamente dalla versione che scegliete di acquistare, fermo restando non essere espandibile con l’ausilio di una microSD.

Amazon, i prezzi disponibili per Apple iPhone 16 sono davvero bassi

Uno dei prezzi più bassi dell’anno è disponibile giusto in questi giorni su Amazon con la possibilità di mettere le mani su Apple iPhone 16, il risparmio in questo caso è nettamente superiore al normale: si parte da 979 euro di listino, per scendere fino a un valore finale di soli 769 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
    Al momento attuale sono 5 le colorazioni tra cui poter scegliere, tutte in promozione.

