Il MEgo1 4K rappresenta l’ultima evoluzione della linea streaming di MECOOL, un’azienda che negli ultimi anni si è ritagliata una nicchia rispettabile nel competitivo mercato dei TV box Android. La vera novità sta nel cuore pulsante del dispositivo: il processore Realtek RTD1325, una scelta audace che si discosta dal più comune Amlogic utilizzato dalla concorrenza. Durante il periodo di test, ho sottoposto il dispositivo a ogni tipo di stress possibile: streaming 4K prolungato, gaming casual, multitasking estremo e persino qualche esperimento con app non proprio ottimizzate per TV.

La prima impressione è stata di trovarmi di fronte a un prodotto che punta tutto sull’essenziale, senza fronzoli inutili ma con una dotazione tecnica sorprendentemente completa per la fascia di prezzo. Il supporto nativo per Netflix 4K, la certificazione Google TV ufficiale e le tecnologie di ottimizzazione dell’immagine basate su intelligenza artificiale sono caratteristiche che normalmente troviamo su dispositivi ben più costosi. Ma come si comporta nella vita reale di tutti i giorni? È davvero all’altezza delle promesse o siamo di fronte all’ennesimo caso di specifiche impressionanti sulla carta che deludono nell’uso quotidiano?

Unboxing

L’esperienza di unboxing del MECOOL MEgo1 4K inizia con una confezione compatta ma curata nei dettagli. La scatola bianca con accenti blu elettrico trasmette immediatamente una sensazione di modernità. All’apertura, il dispositivo si presenta ben protetto in un alloggiamento di cartone sagomato, accompagnato da tutti gli accessori necessari per iniziare subito lo streaming.

Nel dettaglio, la dotazione include il dongle principale dalle dimensioni di 9,25 x 2,95 x 1,45 cm, un cavo di prolunga HDMI flessibile di circa 15 centimetri (salvavita per TV con porte HDMI ravvicinate o di difficile accesso), il cavo di alimentazione USB-C lungo 1,5 metri e il telecomando Bluetooth G10. Purtroppo, come spesso accade, le due batterie AAA per il telecomando non sono incluse nella confezione, dettaglio che potrebbe creare qualche frustrazione per chi non ne ha di scorta in casa.

Il manuale multilingue, sebbene essenziale, fornisce tutte le informazioni necessarie per la configurazione iniziale. Ho apprezzato particolarmente la presenza di un QR code che rimanda a tutorial video più dettagliati sul sito MECOOL, soluzione intelligente per chi preferisce un supporto visivo durante l’installazione. La qualità dei materiali della confezione e la cura nell’imballaggio suggeriscono un prodotto pensato per durare nel tempo, impressione confermata poi dall’utilizzo pratico del dispositivo.

Materiali, costruzione e design

Il design del MEgo1 4K segue la filosofia minimalista che caratterizza i moderni streaming stick. La scocca in plastica ABS nera opaca resiste bene alle impronte e si integra discretamente dietro qualsiasi TV. Il logo MECOOL inciso sulla superficie superiore è l’unico elemento decorativo, mantenendo un profilo sobrio e professionale.

La costruzione si rivela solida e ben assemblata. Non ho rilevato scricchiolii o parti mobili durante l’utilizzo, segno di un buon controllo qualità in fase di produzione. Il connettore HDMI 2.1 integrato è protetto da un cappuccio in plastica removibile e mostra una placcatura dorata che dovrebbe garantire una migliore conduttività e resistenza all’ossidazione nel tempo. La porta USB-C per l’alimentazione è posizionata lateralmente, scelta intelligente che facilita il cable management quando il dongle è collegato direttamente alla TV.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è il sistema di dissipazione termica integrato. Nonostante le dimensioni contenute, MECOOL ha implementato delle feritoie di ventilazione strategicamente posizionate che, unite a un dissipatore interno in alluminio, mantengono le temperature sotto controllo anche durante sessioni di streaming 4K prolungate. Durante i miei test, la temperatura superficiale non ha mai superato i 45°C, valore eccellente per un dispositivo di queste dimensioni. Il peso di soli 28 grammi lo rende praticamente impercettibile una volta installato, eliminando qualsiasi stress meccanico sulla porta HDMI della TV.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettagli Processore Realtek RTD1325 Quad-Core ARM Cortex-A55 @ 1.7 GHz GPU ARM Mali-G57 MC1 @ 850 MHz RAM 2 GB LPDDR4 Memoria interna 8 GB eMMC 5.1 Sistema operativo Google TV (Android TV 12) Risoluzione massima 4K @ 60fps (3840 x 2160) Codec video supportati AV1, H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, AVS2 HDR HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision Audio Dolby Atmos, DTS Core, AAC Connettività Wi-Fi Dual-band 802.11ac (Wi-Fi 5) 2T2R MIMO Bluetooth 5.0 Ethernet 10/100 Mbps (tramite adattatore opzionale) Porte HDMI 2.1, USB-C (alimentazione) DRM Widevine L1 Certificazioni Google TV, Netflix 4K Dimensioni 92.5 x 29.5 x 14.5 mm Peso 28 g Telecomando G10 Bluetooth con microfono

Configurazione e interfaccia

La configurazione iniziale del MEgo1 4K si è rivelata sorprendentemente fluida e intuitiva. Dopo aver collegato il dispositivo alla porta HDMI della TV e alimentato tramite USB-C, il sistema si avvia in circa 20 secondi, tempo ragionevole per un primo boot. La procedura guidata di Google TV accompagna l’utente attraverso tutti i passaggi necessari: selezione della lingua, connessione Wi-Fi, accesso all’account Google e personalizzazione delle preferenze di contenuto.

Ho particolarmente apprezzato la possibilità di configurare il dispositivo tramite smartphone Android utilizzando l’app Google Home. Questa opzione accelera notevolmente il processo, trasferendo automaticamente le credenziali Wi-Fi e l’account Google dal telefono al dongle. L’intero processo di configurazione, inclusa l’installazione delle app principali, ha richiesto meno di 10 minuti, un risultato eccellente rispetto ad altri dispositivi della stessa categoria.

L’interfaccia Google TV si presenta pulita e ben organizzata, con le raccomandazioni personalizzate in primo piano e le app installate facilmente accessibili. La fluidità di navigazione è notevole grazie al processore RTD1325 che gestisce senza intoppi le animazioni e le transizioni. Durante le mie sessioni di utilizzo, ho potuto passare rapidamente tra diverse app senza rallentamenti percettibili, anche con numerose applicazioni aperte in background. La personalizzazione dell’interfaccia permette di riorganizzare le app preferite e nascondere contenuti non desiderati, rendendo l’esperienza davvero su misura per ogni utente.

Prestazioni

Le prestazioni del MECOOL MEgo1 4K mi hanno positivamente sorpreso. Il processore Realtek RTD1325 dimostra di essere una scelta azzeccata, offrendo un incremento prestazionale del 35% rispetto al precedente modello KD3 basato su Amlogic S905Y4. Nei benchmark sintetici, il dispositivo ha ottenuto punteggi rispettabili: 420 punti single-core e 1.580 multi-core su Geekbench 5, valori che lo posizionano nella fascia medio-alta dei TV stick attualmente disponibili.

La gestione della memoria con 2 GB di RAM LPDDR4 si è dimostrata adeguata per la maggior parte degli scenari d’uso. Ho potuto tenere aperte simultaneamente 5-6 app senza notare rallentamenti significativi, anche se con applicazioni particolarmente pesanti come alcuni giochi 3D ho riscontrato occasionali chiusure forzate delle app in background. Gli 8 GB di memoria eMMC offrono spazio sufficiente per installare circa 15-20 app di dimensioni medie, anche se gli utenti più esigenti potrebbero sentire la mancanza di storage aggiuntivo.

La tecnologia AI-PQ (AI Picture Quality) e AI-SR (AI Super Resolution) integrata nel chipset RTD1325 fa davvero la differenza nella qualità dell’immagine. Durante la riproduzione di contenuti a risoluzione inferiore, ho notato un miglioramento percettibile nella nitidezza e nel dettaglio, particolarmente evidente con video 1080p upscalati a 4K. Il supporto per QMS (Quick Media Switching) elimina efficacemente i fastidiosi black screen durante i cambi di frame rate, caratteristica particolarmente utile quando si passa tra contenuti a 24fps (film) e 60fps (sport).

Test di performance

Durante il periodo di prova, ho sottoposto il MEgo1 4K a una serie di test intensivi per valutarne le reali capacità. Nel test di streaming 4K continuativo, ho riprodotto per 4 ore consecutive contenuti Netflix in Ultra HD HDR. Il dispositivo ha mantenuto una riproduzione fluida senza buffering, con temperature che si sono stabilizzate intorno ai 42°C. Il consumo energetico misurato si è attestato sui 3,5W durante la riproduzione 4K, valore eccellente che permette l’alimentazione diretta dalla porta USB della TV nella maggior parte dei casi.

Nel test di reattività dell’interfaccia, ho cronometrato i tempi di avvio delle principali applicazioni. Netflix si apre in 4,2 secondi, YouTube in 3,8 secondi, mentre Prime Video richiede circa 5,1 secondi. Sono tempi competitivi, anche se dispositivi di fascia superiore come Apple TV 4K o NVIDIA Shield riescono a fare leggermente meglio. Ho anche testato la capacità multitasking passando rapidamente tra 10 app diverse: il sistema ha gestito bene i primi 6-7 switch, mostrando poi qualche secondo di ritardo nel ricaricare app che erano state chiuse dalla memoria.

Per valutare le capacità di gaming, ho installato diversi titoli dal Play Store. Giochi casual come Crossy Road e Alto’s Odyssey girano perfettamente a 60fps stabili. Titoli più impegnativi come Asphalt 9 sono giocabili con impostazioni grafiche medie, anche se ho notato occasionali cali di framerate nelle scene più concitate. Real Racing 3 mantiene una media di 45fps con dettagli medi, risultato rispettabile considerando che non stiamo parlando di una console da gaming dedicata. La latenza input del controller Bluetooth (ho testato con un gamepad Xbox Series X) è risultata impercettibile, rendendo l’esperienza di gioco piacevole e reattiva.

Qualità video e audio

Il comparto video del MEgo1 4K è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. Il supporto nativo per il codec AV1 rappresenta un vantaggio significativo per il futuro dello streaming, considerando che servizi come Netflix e YouTube stanno progressivamente adottando questo standard per la sua superiore efficienza. Durante i test, ho riprodotto contenuti in vari formati e risoluzioni, ottenendo risultati eccellenti nella stragrande maggioranza dei casi.

La riproduzione di contenuti 4K HDR10 è impeccabile, con colori vividi e un ottimo contrasto dinamico. Il supporto per Dolby Vision funziona correttamente con le app compatibili, offrendo un’esperienza visiva ancora superiore sui TV che supportano questo standard. Ho particolarmente apprezzato la gestione del tone mapping HDR su TV SDR: anche chi non possiede un televisore di ultima generazione può godere di un miglioramento percettibile nella qualità dell’immagine.

Sul fronte audio, il dispositivo supporta Dolby Atmos e DTS, garantendo un’esperienza sonora immersiva quando collegato a sistemi audio compatibili. Il passthrough audio funziona correttamente, permettendo al ricevitore AV di decodificare direttamente i flussi audio multicanale. Ho testato diversi contenuti Atmos su Netflix e Disney+, ottenendo sempre la corretta decodifica senza problemi di sincronizzazione audio-video.

Un aspetto meno positivo riguarda la gestione di alcuni formati video meno comuni. File MKV con codec audio particolari hanno mostrato occasionali problemi di compatibilità, richiedendo l’uso di player alternativi come VLC o MX Player. Inoltre, la riproduzione di contenuti 4K a bitrate molto elevato (superiori a 80 Mbps) da fonti locali può mostrare qualche micro-stuttering, probabilmente a causa dei limiti della connettività di rete.

Connettività e streaming

La connettività del MEgo1 4K si basa principalmente sul Wi-Fi dual-band 802.11ac con tecnologia 2T2R MIMO. Nei test di velocità effettuati a 3 metri dal router, ho registrato velocità di download medie di 285 Mbps sulla banda 5GHz e 65 Mbps sulla 2.4GHz. Sono valori più che sufficienti per lo streaming 4K, che tipicamente richiede 25-50 Mbps per una riproduzione ottimale. La stabilità del segnale si è dimostrata eccellente anche a distanza maggiore: a 10 metri con un muro interposto, la velocità su 5GHz scendeva a circa 120 Mbps, ancora ampiamente sufficiente per contenuti Ultra HD.

Il Bluetooth 5.0 integrato offre una connettività affidabile con vari accessori. Ho collegato con successo cuffie, gamepad e tastiere wireless senza problemi di compatibilità. La portata del Bluetooth si estende fino a circa 8-10 metri in condizioni ottimali, con una latenza audio impercettibile utilizzando cuffie con codec aptX. Ho notato però che la connessione simultanea di più di 3 dispositivi Bluetooth può occasionalmente causare micro-disconnessioni, limitazione comune in dispositivi di questa fascia.

L’integrazione con Chromecast funziona perfettamente, permettendo di inviare contenuti da smartphone e tablet con facilità. La funzione di mirroring dello schermo Android mantiene una buona fluidità, anche se con contenuti ad alto movimento ho rilevato una latenza di circa 100-150ms. La compatibilità con l’ecosistema Google Home permette di controllare il dispositivo tramite comandi vocali da qualsiasi speaker o display smart compatibile, funzionalità che ho trovato particolarmente comoda per avviare rapidamente contenuti senza dover cercare il telecomando.

Funzionalità avanzate e AI

Le tecnologie di intelligenza artificiale integrate nel RTD1325 non sono solo marketing. La funzione AISR (AI Super Resolution) migliora visibilmente la qualità dei contenuti a bassa risoluzione, applicando algoritmi di upscaling intelligente che preservano i dettagli senza introdurre artefatti eccessivi. Durante la visione di video YouTube a 720p su TV 4K, la differenza con e senza AISR attivato è evidente: contorni più definiti, testi più leggibili e una generale sensazione di maggiore nitidezza.

La tecnologia AIPQ (AI Picture Quality) lavora in tempo reale per ottimizzare contrasto, saturazione e luminosità in base al contenuto visualizzato. Ho notato miglioramenti particolarmente evidenti nelle scene scure, dove l’algoritmo riesce a recuperare dettagli nelle ombre senza schiarire eccessivamente l’immagine. Anche la riduzione del rumore video beneficia dell’elaborazione AI, risultando meno aggressiva e più naturale rispetto ai filtri tradizionali.

L’assistente Google integrato risponde prontamente ai comandi vocali tramite il microfono del telecomando. La ricerca vocale funziona in modo eccellente, comprendendo correttamente anche titoli complessi o nomi di attori stranieri. Ho apprezzato la possibilità di controllare dispositivi smart home compatibili direttamente dal telecomando: “Hey Google, spegni le luci del salotto” funziona perfettamente mentre si guarda un film. L’integrazione con routine personalizzate permette automazioni complesse, come avviare Netflix e abbassare le luci simultaneamente con un singolo comando.

Gaming e applicazioni

Sebbene il MEgo1 4K non sia progettato primariamente per il gaming, le sue capacità in questo ambito sono sorprendenti. La GPU Mali-G57 MC1 gestisce senza problemi i giochi 2D e molti titoli 3D del Play Store. Durante i test con vari generi di giochi, ho riscontrato performance generalmente soddisfacenti. I platform come Rayman Adventures girano fluidamente a 60fps, mentre racing game come Beach Buggy Racing 2 mantengono 30fps stabili con grafica al massimo.

L’esperienza con il cloud gaming è stata particolarmente interessante. GeForce NOW funziona egregiamente con una connessione internet adeguata, permettendo di giocare titoli AAA in streaming con latenza minima. Xbox Cloud Gaming tramite browser ha mostrato risultati simili, aprendo possibilità di gaming di alto livello su un dispositivo dal costo contenuto. Stadia (quando era ancora attivo durante i miei test iniziali) funzionava perfettamente, confermando l’idoneità del dispositivo per il gaming in streaming.

Sul fronte applicazioni, la certificazione Google TV garantisce accesso al Play Store ottimizzato per TV con migliaia di app disponibili. Tutte le principali piattaforme di streaming sono presenti e ottimizzate: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+, e altre funzionano senza problemi. Ho testato anche app meno comuni come Plex per lo streaming locale e Kodi per la gestione di librerie multimediali, entrambe perfettamente funzionanti. L’unica limitazione significativa riguarda alcune app non ottimizzate per TV che richiedono un mouse o una navigazione touch simulata per essere utilizzate correttamente.

App di streaming e certificazioni

Il supporto per Netflix 4K con certificazione ufficiale è uno dei maggiori punti di forza del MEgo1 4K. A differenza di molti dispositivi economici che si limitano a 720p o 1080p su Netflix, questo dongle riproduce contenuti in piena risoluzione Ultra HD HDR. La qualità dello streaming è paragonabile a dispositivi ben più costosi, con bitrate che raggiungono i 15-16 Mbps per contenuti 4K. L’interfaccia Netflix è fluida e reattiva, con tempi di caricamento rapidi e preview automatiche che si avviano senza lag.

Amazon Prime Video funziona altrettanto bene, supportando streaming fino a 4K HDR10+ dove disponibile. Ho testato diverse serie e film in UHD, ottenendo sempre una riproduzione impeccabile. L’app mantiene in memoria la posizione di visione anche dopo lo spegnimento del dispositivo, e la sincronizzazione con altri dispositivi dell’ecosistema Amazon è immediata. Disney+ offre un’esperienza similmente fluida, con supporto completo per contenuti 4K HDR e Dolby Atmos.

Le certificazioni Widevine L1 garantiscono la massima qualità anche su altre piattaforme. YouTube riproduce video 4K a 60fps senza problemi, con supporto per codec VP9 e AV1. Apple TV+ funziona sorprendentemente bene nonostante non sia un dispositivo Apple, offrendo streaming 4K con Dolby Vision e Atmos dove supportato. Anche servizi regionali italiani come RaiPlay, Mediaset Infinity e NOW TV sono perfettamente compatibili, anche se limitati a 1080p per scelte delle piattaforme stesse.

Un aspetto da segnalare riguarda alcune app di nicchia o servizi IPTV che potrebbero richiedere sideloading tramite APK. Il processo è semplice ma richiede l’abilitazione delle origini sconosciute nelle impostazioni. Durante i test con varie app non ufficiali, ho riscontrato compatibilità generalmente buona, anche se alcune interfacce pensate per smartphone risultano poco ottimizzate per l’uso con telecomando.

Telecomando e controlli

Il telecomando G10 in dotazione merita una menzione particolare per la sua completezza funzionale. Il design ergonomico con finitura soft-touch garantisce una presa confortevole anche durante sessioni prolungate. La disposizione dei tasti è intuitiva, con i controlli di navigazione posizionati centralmente e i pulsanti di accesso rapido per Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+ nella parte superiore. Ho apprezzato la presenza di tasti dedicati per il controllo del volume, caratteristica non scontata su telecomandi di dispositivi streaming economici.

La connettività Bluetooth del telecomando elimina la necessità di puntamento diretto, permettendo il controllo anche da angolazioni estreme o con ostacoli interposti. La portata effettiva si estende fino a circa 10 metri in condizioni ottimali. Il microfono integrato per i comandi vocali Google Assistant cattura chiaramente la voce anche a distanza di 2-3 metri, con un buon filtraggio del rumore ambientale. La qualità del riconoscimento vocale in italiano è eccellente, con comprensione corretta nel 95% dei casi durante i miei test.

La programmabilità del telecomando per controllare TV e soundbar tramite infrarossi è una funzionalità premium che non mi aspettavo a questo prezzo. La procedura di configurazione è semplice e supporta la maggior parte dei brand. Durante il setup con una TV Samsung e una soundbar Bose, entrambi i dispositivi sono stati riconosciuti e configurati in meno di un minuto. Poter accendere/spegnere tutto e controllare il volume con un unico telecomando migliora significativamente l’esperienza d’uso quotidiana.

L’autonomia delle due batterie AAA si attesta intorno ai 3-4 mesi con uso moderato, valore nella media per telecomandi Bluetooth con microfono. Il LED di stato fornisce un’indicazione visiva quando le batterie sono scariche, evitando spiacevoli sorprese.

Consumi energetici e temperature

L’efficienza energetica del MEgo1 4K è uno dei suoi punti di forza nascosti. Durante lo standby, il consumo si attesta su appena 0,5W, valore eccellente che non impatterà sulla bolletta elettrica anche lasciando il dispositivo sempre connesso. In riproduzione di contenuti 1080p, il consumo sale a circa 2,5W, mentre con streaming 4K HDR si raggiungono picchi di 3,5-4W. Questi valori permettono l’alimentazione diretta dalla porta USB della TV nella maggior parte dei casi, eliminando la necessità di occupare una presa di corrente.

La gestione termica si è dimostrata efficace durante tutti i test. Dopo 4 ore di streaming 4K continuativo, la temperatura superficiale si stabilizza intorno ai 42-45°C, perfettamente gestibile e senza rischi di thermal throttling. Il dissipatore interno in alluminio, combinato con le aperture di ventilazione strategicamente posizionate, garantisce un raffreddamento passivo efficace senza necessità di ventole rumorose.

Ho testato il dispositivo anche in condizioni estreme, posizionandolo in uno spazio ristretto dietro la TV con scarsa ventilazione. Anche in questo scenario sfavorevole, le temperature non hanno mai superato i 48°C e le prestazioni sono rimaste stabili. La longevità dei componenti dovrebbe beneficiare di questa gestione termica conservativa, aspetto importante per un dispositivo destinato a rimanere acceso per lunghi periodi.

Il processore RTD1325 implementa dinamicamente strategie di risparmio energetico, riducendo automaticamente la frequenza durante attività leggere come la navigazione nei menu. Questa ottimizzazione contribuisce sia all’efficienza energetica complessiva che al mantenimento di temperature operative ottimali.

Pregi e difetti

Pregi: I punti di forza del MEgo1 4K sono numerosi e significativi. L’eccellente rapporto qualità-prezzo lo rende accessibile a un’ampia fascia di utenti senza compromettere le funzionalità essenziali. Il supporto completo per Netflix 4K e altre piattaforme in massima qualità è un vantaggio competitivo importante rispetto a molti concorrenti economici. Le tecnologie AI di miglioramento dell’immagine funzionano realmente e apportano benefici visibili, non si tratta di semplice marketing. La certificazione Google TV ufficiale garantisce aggiornamenti regolari e compatibilità a lungo termine. Il design compatto e la costruzione solida lo rendono ideale per l’uso in mobilità o con TV dalle porte HDMI affollate. Il processore RTD1325 offre prestazioni superiori alla media della categoria, gestendo fluidamente l’interfaccia e le app più comuni.

Difetti: Nonostante gli aspetti positivi, alcuni limiti sono evidenti. I 2 GB di RAM possono risultare insufficienti per gli utenti più esigenti che desiderano tenere molte app in background. Gli 8 GB di storage si riempiono rapidamente dopo l’installazione di poche app pesanti, costringendo a una gestione attenta dello spazio. L’assenza di una porta Ethernet integrata penalizza chi preferisce connessioni cablate stabili, anche se è disponibile un adattatore opzionale. Il Wi-Fi 5, seppur adeguato, non è più lo standard più recente, con Wi-Fi 6 ormai diffuso anche su dispositivi economici. La mancanza di supporto per Dolby Vision dinamico limita parzialmente l’esperienza HDR su alcuni contenuti. Alcuni formati video particolari mostrano problemi di compatibilità che richiedono player alternativi. Il limite di 3 dispositivi Bluetooth simultanei può essere restrittivo per setup complessi.

Prezzo

Con un prezzo di listino di 69,99 dollari sul sito ufficiale MECOOL, il MEgo1 4K si posiziona in una fascia interessante del mercato. È più costoso dei dongle ultra-economici da 20-30 euro che popolano i marketplace online, ma significativamente più accessibile rispetto a soluzioni premium come Apple TV 4K (149€) o NVIDIA Shield TV (150€). In Europa, il prezzo si attesta intorno ai 60-70 euro a seconda delle promozioni, rendendolo competitivo con il Chromecast con Google TV 4K (69€) e il Fire TV Stick 4K Max (65€).

Il valore percepito dipende molto dalle priorità individuali. Per chi necessita assolutamente del supporto Netflix 4K e delle certificazioni ufficiali, il prezzo è più che giustificato. Le tecnologie AI esclusive e il processore RTD1325 offrono un vantaggio tangibile rispetto a dispositivi basati su chip più datati. Considerando che dispositivi con specifiche simili ma senza certificazioni costano spesso 40-50 euro, il premium di 20 euro per avere tutto ufficiale e funzionante out-of-the-box è ragionevole.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso affermare che il MECOOL MEgo1 4K Google TV Stick rappresenta una proposta solida e ben bilanciata nel panorama degli streaming stick. Non è perfetto, ma eccelle dove conta davvero: qualità dello streaming, certificazioni ufficiali e rapporto qualità-prezzo. Il processore Realtek RTD1325 si è rivelato una scelta vincente, offrendo prestazioni superiori alla media e tecnologie AI che apportano miglioramenti tangibili all’esperienza visiva.

I limiti di RAM e storage potrebbero frustrare gli utenti più esigenti, ma per l’utilizzo tipico di streaming e consumo di contenuti multimediali, le specifiche sono più che adeguate. La certificazione Netflix 4K e il supporto completo per tutti i principali servizi lo rendono una scelta sicura per chi cerca un dispositivo plug-and-play senza sorprese. Le tecnologie di upscaling AI sono la ciliegina sulla torta, particolarmente utili per chi possiede una TV 4K ma consuma ancora molti contenuti in risoluzione inferiore.

Lo consiglierei senza esitazione a chi cerca un primo dispositivo di streaming affidabile o un upgrade da soluzioni più datate. Chi proviene da dispositivi premium potrebbe sentire la mancanza di alcune raffinatezze, ma il risparmio economico è sostanziale. Per viaggiatori e nomadi digitali, la portabilità e la facilità d’uso lo rendono un compagno ideale. Il futuro supporto per il codec AV1 garantisce inoltre una certa longevità all’investimento.

In definitiva, il MEgo1 4K non rivoluziona il mercato degli streaming stick, ma offre un pacchetto completo e affidabile che soddisferà la maggior parte degli utenti. È la dimostrazione che non sempre servono specifiche da top di gamma per ottenere un’esperienza di streaming di qualità. MECOOL ha centrato il bersaglio creando un prodotto che bilancia sapientemente prestazioni, funzionalità e prezzo, meritandosi un posto di rispetto in un mercato sempre più affollato e competitivo. Attualmente è disponibile solo sul sito ufficiale.