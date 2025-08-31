OnePlus 15, nuovo top di gamma passa da Geekbench

Fra circa un paio di mesi il produttore tech OnePlus toglierà i veli sui suoi prossimi smartphone di fascia alta. Uno di questi sarà il nuovo OnePlus 15. Sembra che proprio quest’ultimo modello sia stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Qui sono state riportate alcune informazioni di rilievo, come ad esempio il processore che troveremo a bordo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 15, emergono in rete i primi dettagli grazie al portale Geekbench

In queste ultime ore è stato avvistato in rete il prossimo smartphone top di gamma di casa OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 15. Quest’ultimo è stato registrato sul noto portale di benchmark Geekbench con il nome di modello OnePlus PLK110. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 639 punti in single core e 1871 punti in multi core.

La cosa ovviamente più interessante che ha rivelato il portale è stata la presunta scheda tecnica, o quasi. Sul portale sono state infatti riportate alcune delle sue future specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, il prossimo smartphone dell’azienda sarà alimentato da uno dei processori top di gamma di casa Qualcomm. Si tratta del potente soc Snapdragon 8 Elite 2. Il modello avvistato su Geekbench monta inoltre ben 16 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo del modello in questione è installata l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 16.

Questi sono i dettagli rivelati in queste ore da Geekbench sul prossimo OnePlus 15. Qualche giorno fa, però, anche il leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune informazioni. In particolare, ha rivelato che lo smartphone potrà contare sulla presenza di un display con una diagonale da 6.78 pollici con risoluzione 1.5K. Oltre a questo, il leaker ha rivelato che saranno previsti anche altri tagli di memoria, comprendenti anche 12 GB di RAM.