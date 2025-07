Google Telefono

L’app Google Telefono per Wear OS riceve un aggiornamento grafico che introduce il linguaggio di design Material 3 Expressive anche sugli smartwatch. Dopo il restyling già avvenuto su smartphone Android, l’interfaccia dell’app per le chiamate viene ora aggiornata anche sui dispositivi indossabili, allineando estetica e funzionalità tra le due versioni. Il rollout, ancora limitato, è stato osservato in particolare su Google Pixel Watch 3.

Una nuova interfaccia ottimizzata per i piccoli schermi

Il cambiamento più evidente riguarda la schermata della chiamata in corso, che mostra ora un pulsante di fine chiamata notevolmente più grande, posizionato lungo il bordo inferiore del display. A differenza del piccolo cerchio attualmente in uso, questo nuovo layout offre una superficie di interazione più ampia, facilitando l’utilizzo su display di dimensioni contenute come quelli degli smartwatch. La modifica rientra negli sforzi di Google per migliorare ergonomia e usabilità su Wear OS.

Con l’aggiornamento, cambia anche la posizione dei pulsanti secondari nella schermata attiva: il pulsante per disattivare l’audio e il menu a tre punti vengono spostati più in alto, mentre la durata della chiamata è ora centrata su una riga distinta. Questo nuovo assetto consente di distinguere meglio le funzioni disponibili durante la chiamata, migliorando la leggibilità e la navigazione anche a colpo d’occhio. Il design è pensato per ridurre gli errori di pressione e rendere l’esperienza più intuitiva.

L’obiettivo principale di Google è garantire continuità visiva e funzionale tra l’app Google Telefono su Android e su Wear OS. L’introduzione del Material 3 Expressive rappresenta un passo in questa direzione: il nuovo linguaggio grafico punta su linee morbide, spaziature più ampie e animazioni fluide, adattandosi in modo efficace ai diversi formati di schermo. In questo modo, l’esperienza d’uso risulta più coerente per gli utenti che utilizzano sia smartphone che smartwatch dell’ecosistema Google.

Le prime segnalazioni dell’aggiornamento provengono da utenti in possesso di un Google Pixel Watch 3, suggerendo che il rollout iniziale sia limitato a una ristretta cerchia di dispositivi. Al momento non è chiaro se si tratti di un test A/B o di una distribuzione graduale controllata. Google non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sulle tempistiche di rilascio globale, né ha comunicato se il nuovo design arriverà anche su smartwatch di altri produttori compatibili con Wear OS.

L’aggiornamento grafico dell’app Google Telefono su Wear OS conferma l’intenzione di Google di creare un ecosistema visivamente unificato, in cui le app condividano stile, comportamento e struttura tra piattaforme. In questo contesto, il Material 3 Expressive si conferma uno strumento centrale per raggiungere questo obiettivo, soprattutto in un panorama di dispositivi sempre più eterogeneo. Il nuovo look, seppur solo estetico, rappresenta un ulteriore passo verso miglioramenti concreti dell’esperienza utente su smartwatch.