Dune Awakening arriva nel 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X

Il destino di Dune Awakening sembra puntare ad un’espansione più ampia di quella già conquistata su PC. Presentatosi al pubblico nella sua versione definitiva lo scorso giugno, l’MMO sandbox survival di Funcom ha riscosso consensi più che positivi. Ora il team guidato da Joel Bylos guarda al prossimo passo: portare il titolo su console. A tal proposito, durante la Gamescom 2025, il Game Director ha delineato i piani per l’approdo su PlayStation 5 e Xbox Series X. Fissando come obiettivo ultimo il 2026. Una tempistica che, secondo le stime interne, richiederà circa dodici mesi di lavoro intenso. Inoltre, tale “scadenza” potrebbe collocare l’uscita nello stesso periodo in cui il mercato si prepara ad accogliere un colosso come GTA 6.

Dune Awakening si prepara all’arrivo su console: ecco i dettagli

Oltre alla possibile data di rilascio rilascio, è emerso anche un altro punto cruciale. Si tratta del cross-play. L’idea di un Arrakis popolato da utenti PC e console nello stesso ecosistema è affascinante. E, a tal proposito, Funcom sembra pronta a supportarla dal punto di vista tecnico. Eppure, la decisione finale resta legata alle politiche delle piattaforme. Secondo quanto dichiarato da Bylos, i server sono pronti a gestire tutto, ma bisogna prima chiudere le trattative con Sony e Microsoft. Solo la loro disponibilità potrebbe sbloccare tale scenario.

Negli ultimi anni, sia Sony che Microsoft hanno dimostrato una crescente apertura verso il gioco multipiattaforma. Rendendolo, in tal modo, un elemento quasi imprescindibile per i titoli online. Se anche Dune Awakening riuscirà a sfruttare tale opportunità, potrebbe trasformarsi in un’esperienza ancora più coinvolgente. Un titolo capace di unire i giocatori in un unico, vasto deserto digitale. Per chi aspetta il debutto su console, il 2026 non rappresenta solo la promessa di una nuova avventura. Ma anche la prospettiva di un universo condiviso, pronto ad espandere i confini dell’epica creata da Frank Herbert.