Google Play Store: ecco la nuova gesture per acquistare in sicurezza

Google ha iniziato a distribuire sul Play Store una novità che interessa il momento più delicato dell’esperienza d’uso: la conferma degli acquisti. Al posto del tradizionale tasto “Acquista con 1 tocco”, è ora presente un nuovo elemento grafico che invita a scorrere il dito per concludere la transazione.

La nuova gesture “Scorri per acquistare” appare come un pulsante a forma di pillola e rappresenta un cambiamento pensato per aumentare la sicurezza, riducendo drasticamente la possibilità di acquisti accidentali. La modifica è già visibile a partire dalla versione 46.5.19-31 del Play Store ed è in fase di distribuzione graduale.

Più controllo, meno rischi: cambia l’interazione con gli acquisti digitali sul Play Store di Google

Con il vecchio sistema, l’utente doveva confermare l’operazione attraverso due tocchi su pulsanti separati, un’impostazione che offriva già una certa protezione contro gli errori involontari. Il nuovo metodo, però, introduce un gesto più naturale e intenzionale, che richiede uno scorrimento orizzontale sullo schermo per validare l’acquisto.

Questa scelta non solo aumenta il livello di consapevolezza durante la procedura, ma migliora anche l’esperienza utente, rendendo il tutto più fluido dal punto di vista visivo e funzionale. La gesture è anche più coerente con le tendenze recenti del design mobile, che puntano su interazioni gestuali semplici e immediate.

Roll-out in corso per tutti gli utenti, il Play Store di Google cambia ufficialmente

L’aggiornamento è parte di una revisione più ampia dell’interfaccia del Play Store, su cui Google sta lavorando da diverse settimane. La gesture “Scorri per acquistare” è al momento in roll-out progressivo e raggiungerà presto tutti gli utenti Android, senza bisogno di interventi manuali.

Si tratta di un piccolo cambiamento, ma con effetti concreti sul piano della sicurezza e dell’usabilità, soprattutto in un contesto in cui le app e i contenuti a pagamento sono parte integrante dell’esperienza digitale quotidiana. Ora non bisogna fare altro che aspettare.